Apple míří na Formuli 1. Za práva v USA zaplatí přes 150 milionů dolarů ročně

Po úspěšném vstupu do sportovního vysílání prostřednictvím Major League Soccer a MLB se Apple podle všeho chystá na svůj dosud nejambicióznější krok. Získat exkluzivní práva na streamování závodů Formule 1 v USA. Podle Business Insideru je dohoda s nejvyšší pravděpodobností hotová a čeká už jen na oficiální oznámení. Apple údajně nabídnul částku přesahující 150 milionů dolarů ročně za práva, která dnes vlastní ESPN. Současná smlouva ESPN končí po letošní sezóně F1 a stanice za ni dosud platila „pouze“ 90 milionů dolarů ročně. ESPN se do bitvy o novou smlouvu podle zdrojů nepustí. Pokud se vše dotáhne, Apple začne Formuli 1 v USA vysílat od sezóny 2026. Půjde o jeho třetí velký sportovní balíček vedle MLS Season Pass a Friday Night Baseball.

Zatím není jasné, jaká bude přesná struktura distribuce. S velkou pravděpodobností ale půjde o samostatný balíček, podobně jako tomu je u MLS. Zůstává otázkou, co se stane se službou F1 TV, která dnes nabízí přímé přenosy i záznamy závodů fanouškům přímo od organizátorů šampionátu. Pokud Apple získá exkluzivní práva, může dojít k omezení nebo úplnému nahrazení F1 TV na americkém trhu. Apple se dlouhodobě snaží profilovat jako vážný hráč ve streamingu sportovního obsahu. Získání práv na Formuli 1 by mu přineslo další globálně sledovaný sport a otevřelo nové obchodní příležitosti. Celé načasování navíc dokonale ladí s aktuálním uvedením filmu „F1: The Movie„, který Apple produkoval a který se stal jeho nejúspěšnějším filmem v kinech vůbec. Zda bude nový balíček F1 přístupný i mimo USA, zatím není jasné.