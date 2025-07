Výroba iPhone 17 se rozjíždí na plné obrátky!

Do premiéry iPhonu 17 zbývají zhruba dva měsíce a Apple už podle všeho zařadil vyšší rychlostní stupeň. Podle deníku The Economic Times totiž začala společnost Foxconn dovážet první komponenty pro zkušební výrobu nového iPhonu přímo do Indie. Tento zdánlivě nenápadný krok je přitom velmi důležitý nejen pro iPhone 17, ale i pro celkovou strategii Applu, který se snaží rozložit výrobu mezi více zemí.

Z údajů celního úřadu vyplývá, že Foxconn během června přijal do Indie první zásilky komponent pro iPhone 17, konkrétně moduly fotoaparátů, skla displejů, mechanické části i zadní kryty. Tyto díly tvořily přibližně 10 % všech importů z Číny do Indie pro daný měsíc, zbytek směřoval k dřívějším modelům, jako jsou iPhone 14 a 16. Právě objem zásilek podle expertů naznačuje, že Apple v Indii zahajuje tzv. trial production, tedy testovací fázi výroby. Masová produkce má začít v srpnu, což odpovídá plánovanému uvedení iPhonů 17 na trh v září.

Ještě zajímavější je, že Indie se nově zapojuje do fáze vývoje známé jako NPI (New Product Introduction), která byla dříve výhradně doménou čínských továren. U iPhonu 16 se to Applu podařilo poprvé, letos chce jít ještě dál a podle dostupných informací má cílit na souběžné spuštění výroby v Číně i Indii. Pokud to vyjde, půjde o zásadní milník v historii výroby iPhonů.

Za rozšiřováním výroby stojí snaha Applu o snížení závislosti na Číně a větší diverzifikaci výrobního řetězce. Indie má v tomhle směru silnou podporu vlády a nabízí i výhodné podmínky v rámci pobídkového programu. Ne všechno ale probíhá hladce. V posledních týdnech odešla z indických závodů velká část čínských techniků, kteří měli na starosti strategii výroby a zaškolování pracovníků, což může být v počátečních fázích výroby problém.

Indická vláda přesto zůstává klidná. Podle citovaného zdroje odchod techniků nemá vliv na harmonogram a Apple jede podle plánu. Navíc se prý daří odbourávat i dřívější překážky při dovozu potřebného strojního vybavení, takže rozjezd masové výroby by už neměl nic zásadního brzdit.

Z pohledu Applu jde o důležitý krok k větší nezávislosti a flexibilitě při uvádění nových modelů. Pro Indii je to zároveň jasný signál, že se země posouvá mezi klíčové výrobní partnery Applu. Pokud se plány naplní, mohli bychom letos poprvé vidět iPhone, který se bude vyrábět v Indii i Číně zároveň od prvního dne. A to je rozhodně něco, co bude do budoucna hrát velkou roli.