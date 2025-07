Apple připravuje nejlevnější MacBook v historii! Co o něm víme?

Apple pracuje na cenově dostupnější verzi MacBooku, která nebude poháněna čipem řady M jako ostatní Macy, ale mobilním čipem A18 Pro z iPhonu. Podívejme se na všechny dosavadní spekulace o tomto zajímavém zařízení, které má dorazit už příští rok.

Design a barvy: návrat tenkého notebooku

Podle analytika Minga-Chi Kua bude nový levný MacBook vybaven přibližně 13palcovým displejem, tedy podobným, jaký má současný MacBook Air. Apple v minulosti nabízel extrémně tenký 12″ MacBook, a není vyloučeno, že se podobný styl opět vrátí.

První generace 12palcového MacBooku používala úsporný čip Intel Core M a neměla žádné větráky, díky čemuž byla zařízení tichá a lehká. A18 Pro by měl být ještě efektivnější a vyžadovat ještě méně chlazení. Výsledkem může být tenčí a lehčí MacBook, aniž by cena musela dramaticky vzrůst.

Co se týče barev, Apple tradičně používá zábavnější odstíny u levnějších produktů. Nový MacBook by měl být dostupný ve stříbrné, modré, růžové a žluté – stejně jako aktuální iMacy.

Výkon, paměť a konektivita

Srdcem levného MacBooku bude čip A18 Pro, který Apple představil u iPhone 16 Pro. Tento čip je vyroben druhou generací 3nm procesu a má 6jádrové CPU (4 výkonnostní + 2 úsporná jádra), 6jádrové GPU a 16jádrový Neural Engine.

Fotogalerie macbook pro m4 pro LsA 12 macbook air M3 modry LsA 12 Alternativy za Google MacBook fb macbook-air-m1-m2-12 macbook pro user interaction macbook pro video editing Vstoupit do galerie

V testech Geekbench dosahuje A18 Pro skóre 3451 (single-core) a 8572 (multi-core). Pro srovnání – čip M4 v iPadu Pro má skóre 3694 a 13732. Výkonově je A18 Pro na úrovni M1 a v single-core výkonech blízko i M4.

Vzhledem k tomu, že iPhone 16 Pro má 8 GB RAM kvůli Apple Intelligence, očekává se, že i tento MacBook bude mít alespoň 8 GB. Není však vyloučeno, že Apple nasadí standardních 16 GB jako u ostatních Maců.

Na rozdíl od MacBooků s čipy M však A18 Pro nepodporuje Thunderbolt. Nový MacBook tak bude mít pouze USB‑C (10 Gb/s) a nejspíš umožní připojit jen jeden externí monitor.

Kolik bude stát a kdy vyjde?

Současný MacBook Air s čipem M4 začíná na 29 990 Kč. Levnější MacBook s A18 Pro by mohl stát o pár set dolarů méně v USA, takže u nás to může být i kolem 10 000 Kč, například v rozmezí ceny 599–699 USD bude u nás cena zhruba mezi 18 000 – 21 000 Kč. To by ho cenově přiblížilo iPadu Air, ale stále by zůstal výrazně levnější než klasické Macy.

Cena 600 USD odpovídá některým kvalitním Chromebookům nebo iPhonu 16e, který používá lehce slabší čip A18. Apple by tak mohl zacílit na školní segment nebo běžné uživatele, kteří nepotřebují profesionální výkon.

Podle Kua by měla výroba začít koncem čtvrtého čtvrtletí 2025 nebo začátkem prvního čtvrtletí 2026. Očekávaný termín uvedení je tak jaro 2026.