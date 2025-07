Apple chystá nástupce Studio Display: Nový monitor dorazí už začátkem příštího roku

Už je to více než dva roky, co Apple uvedl na trh svůj externí monitor Studio Display, a podle Marka Gurmana z Bloombergu to vypadá, že jeho nástupce se konečně blíží. Interně označovaný jako J427, nový externí displej pro Mac by měl dorazit začátkem roku 2026, tedy ve stejném období jako chystané Macy s čipem M5.

Zajímavé ale je, že Gurman tentokrát monitor výslovně nenazývá „novým Studio Display“. Může to naznačovat, že Apple připravuje jinak pojmenovaný model – a možná i s výrazně odlišnou filozofií nebo určením. V minulosti se navíc objevily informace o druhém monitoru s interním kódovým označením J527, který by mohl představovat buď alternativní verzi Studio Display, nebo úplně novou generaci Pro Display XDR ta ostatně od svého uvedení v roce 2019 žádné aktualizace nedostala.

Ačkoliv zatím není jasné, jaké konkrétní vylepšení nový monitor nabídne, displejový analytik Ross Young už dříve naznačil, že Apple pracuje na 27palcovém monitoru s mini-LED technologií, jehož uvedení očekává právě mezi koncem roku 2025 a začátkem 2026. Mini-LED podsvícení by přineslo vyšší jas, lepší kontrast a výraznější podání barev – tedy přesně to, co by si profesionální uživatelé od moderního externího displeje přáli.

Připomeňme, že současný Apple Studio Display byl představen v březnu 2022 spolu s počítačem Mac Studio. Nabízí 5K rozlišení, 60Hz obnovovací frekvenci, jas 600 nitů, integrovanou kameru a reproduktory, jeden Thunderbolt 3 port a tři USB‑C porty. Jeho cena v USA začíná na 1 599 dolarech.

Pokud se tedy Apple opravdu chystá nasadit mini-LED displej a zároveň přehodnotit celé pojmenování a zařazení produktu, můžeme se těšit na zásadní posun oproti aktuálnímu modelu – a snad i na nový standard mezi externími monitory pro Mac.