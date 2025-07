Recenze Swissten Gym Open Ear: Sluchátka, která spojují hudbu a bezpečný pohyb

Ve světě sportovních sluchátek se neustále hledá ideální rovnováha mezi kvalitním poslechem a vnímáním okolí. Tradiční špunty dokonale izolují, ale mohou být nebezpečné při běhu ve městě nebo jízdě na kole, neboť nedostatečně vnímáte okolí. Společnost Swissten přichází s řešením v podobě modelu SWISSTEN GYM OPEN EAR. Tato sluchátka využívají technologii otevřeného designu, která nechává uši volné a umožňuje sportovcům zůstat ve spojení se svým okolím, aniž by se museli vzdát hudebního doprovodu. Nejedná se však jen o další praktická sluchátka. Díky integraci technologie Dolby Atmos 360° slibují i pohlcující zvukový zážitek.

Design a technologie

Na první pohled je zřejmé, že sluchátka SWISSTEN GYM OPEN EAR byla navržena s jediným cílem. A tím pohyb. Nezasouvají se do ucha, ale lehká a flexibilní konstrukce se opírá o lícní kosti. Zvuk je do vnitřního ucha přenášen pomocí jemných vibrací, což je princip známý jako kostní (nebo v tomto případě vzduchové) vedení. Tento přístup má jednu zásadní výhodu. A sice, že ušní kanál zůstává zcela volný. Díky tomu můžete bez omezení vnímat zvuky dopravy, projíždějící cyklisty, varování ostatních běžců nebo prostě jen zvuky přírody. S extrémně nízkou hmotností, která se pohybuje okolo 25 gramů, sluchátka na hlavě téměř neucítíte. Ergonomický design zajišťuje, že pevně drží na svém místě i při intenzivním tréninku, skákání nebo rychlých změnách směru. Nemusíte se tak obávat, že by vám při sportu vypadávala z uší.