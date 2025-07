6 skvělých novinek pro AirPods v iOS 26, které musíte znát

Letos na podzim Apple vydá finální verzi iOS 26 a spolu s ní aktualizaci firmwaru pro AirPods. Novinek je spousta – od vylepšené kvality zvuku až po praktické automatické funkce. Přinášíme přehled nejzajímavějších změn, které AirPods v iOS 26 čekají.

Ovládání fotoaparátu

Jednou z největších novinek je možnost použít AirPods jako dálkovou spoušť fotoaparátu. Stačí připojit AirPods k iPhonu, otevřít aplikaci Fotoaparát a dlouze stisknout nožku AirPods – tím pořídíte fotku nebo spustíte nahrávání videa. Druhým stisknutím se nahrávání zastaví. Tato funkce je rychlejší než ovládání přes Apple Watch.

Lepší kvalita záznamu

Další vylepšení se týká studio kvality záznamu. AirPods 4 a AirPods Pro 2 umí zaznamenat čistší hlas s menším množstvím okolního šumu. Skvěle se to hodí pro podcasty, rozhovory nebo natáčení videí na cestách.

Vylepšené hovory

Nový firmware také zlepší kvalitu zvuku při hovorech. Díky čipu H2 budou hovory i konference znít přirozeněji a s lepší čistotou hlasu.

Možnost instalace beta softwaru

S iOS 26 je také jednodušší instalovat beta verze firmwaru. V nastavení AirPods najdete nový přehledný panel, kde lze beta aktualizace aktivovat jedním klepnutím.

Zastavení přehrávání při usnutí

Pokud rádi usínáte při hudbě nebo audioknize, oceníte možnost automatického pozastavení přehrávání při usnutí. AirPods poznají, že jste usnuli, a zvuk vypnou – nejen aby šetřily baterii, ale i aby vám další den přehrávání začalo tam, kde jste skončili. Tato funkce je dostupná také se sluchátky Beats.

Stop přepínání zvuku

A nakonec Apple přidal řešení pro otravné přepínání zvuku při nástupu do auta. Nová volba Keep Audio in Headphones zajistí, že přehrávání zůstane ve sluchátkách a nepřeskočí automaticky na reproduktory vozu nebo jiná Bluetooth zařízení. Funkci zapnete v Nastavení > Obecné > AirPlay a Kontinuita.

iOS 26 a nové funkce AirPods budou veřejně dostupné už na podzim – těšte se na spoustu vylepšení pro každodenní poslech i tvorbu obsahu.