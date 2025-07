Tyto čtyři hry dorazí v srpnu do Apple Arcade

Už 7. srpna se bohatý katalog Apple Arcade čítající přes 200 titulů rozroste o další čtyři exkluzivní hry, které si hráči můžou užít bez nákupů v aplikacích. V nabídce přibude hra Play-Doh World, ve které mohou hráči vdechnout život různým postavičkám z Play-Doh, Worms Across Worlds, další titul z letité a veleúspěšné série Worms, rozkošný 3D hlavolam Let’s Go Mightycat! a varianta populární japonské šachové hry Everybody Shogi.

Play-Doh World od vývojáře Scary Beasties

Play-Doh World přináší kouzlo modelíny Play-Doh do digitálního světa, v němž si hráči mohou vytvořit vlastní postavičky. V tomto barevném vesmíru se představivosti meze opravdu nekladou. Hráči můžou vdechnout život neexistujícím živočišným druhům nebo se třeba vyřádit na účesech svých postaviček. Play-Doh World nabízí desítky interaktivních zón, speciální sběratelské modelíny Play-Doh a pravidelné aktualizace obsahu, takže o kreativní vyžití v tomto otevřeném světě, který je bezpečný a navíc kompletně bez reklam, není nouze.

Worms Across Worlds z dílny StoryToys a Behaviour Interactive

Worms Across Worlds představuje unikátní rozšíření cenami ověnčené herní série s červíky. Tito všemi oblíbení bezobratlí bojovníci se vydávají do pěti naprosto rozdílných dimenzí, kde se snaží zmařit nebezpečné experimenty profesora Worminkla. Ten před nimi však utíká do různých světů, takže je na hráčích, aby chytře využili své tahy a tohoto šíleného vědce zastavili. Můžou se o to pokusit sólo nebo až ve čtyřčlenném týmu a každá výzva a dimenze je posouvá o krůček blíže k záchraně světa.

Let’s Go Mightycat! od vývojáře PONOS Corporation

Když nadpozemská bytost obdaří obyčejnou kočku nevídanými schopnostmi, zrodí se ten nejrozkošnější galaktický hrdina dobyvatel, jehož můžou hráči obléknout do stylového pláštíku, vyslat na záchranu mezihvězdných přátel a vypravit na dobrodružství po barevných světech. Tento titul vychází z úspěšné strategické obranné hry The Battle Cats a nabízí celou řadu hlavolamů, které přivádí hráče s každým klepnutím blíže k hlavnímu cíli: dostat všechny planety ve vesmíru pod vládu rozkošné, avšak mocné kočičí tlapky.

Everybody Shogi z dílny AltPlus Inc.

Everybody Shogi je povedená varianta tradiční japonské strategické deskové hry, která v sobě snoubí barevnou grafiku, intuitivní ovládání a poutavé hlavolamy. Šachová hra šógi se tak hráčům ukazuje v odlehčeném, avšak strategickém kabátku a nabízí denní výzvy, unikátní designy kamenů a vlastní balíčky. Tahy probíhají v reálném čase a hráči se mohou utkat s protivníky z celého světa, dokonce i na různých platformách. Hru Everybody Shogi ocení ti, kteří mají rádi rychlejší tempo a chtějí se ponořit do světa přátelského světa šógi.