Obří letní výprodej na Steamu výrazně zlevnil spousty skvělých macOS her!

Pokud se patříte mezi fanoušky videoher a svou oblíbenou kratochvíli si užíváte vedle konzolí a PC i na počítačích s macOS, máme pro vás fajn zprávu. Na Steamu totiž právě běží velký letní výprodej, do kterého se jako již tradičně dostalo nepřeberné množství nejrůznějších herních titulů, ze kterých si své favority zaručeně vyberete. A proč o tom píšeme na magazínu věnovaném Apple produktům? Samozřejmě proto, že zlevnily i tituly kompatibilní právě s Macy.

Do slevy se toho pro Macy dostalo opravdu mnoho, přičemž leckteré tituly stojí opravdu za to. Zlevnily totiž i takové pecky jako například Baldur’s Gate 3, Farming Simulator 25, No Man’s Sky, ale třeba i Mafia III: Definitive Edition, Stray nebo třeba Arma 3. Vlastníte-li pak starší „železo“ s macOS s podporou 16bitových aplikací a starým macOS, užit si můžete třeba i slevy na Zaklínače 1 či 2. Zkrátka a dobře, výběr je opravdu široký a kdo si rád zahraje, má jistotu, že si nějaký ten fajn titul z výprodeje odnese.

Kompletní nabídku macOS her na Steamu naleznete zde