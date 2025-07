Nový Mac pro vaše podnikání? V iStores.sk k němu získáte dvouletou záruku zdarma a další výhody

Komerční sdělení: Ve světě podnikání, kde se počítá každá minuta a každé rozhodnutí může ovlivnit úspěch firmy, je spolehlivá technika klíčová. Pokud právě přemýšlíte nad nákupem nového počítače pro sebe nebo svůj tým, Apple nabízí nejen špičkový výkon a bezpečnost, ale nově i zajímavý benefit navíc. V iStores totiž nyní získáte ke každému Macu pořízenému na firmu dvouletou záruku zcela zdarma.

Apple pro firmy: Výkon, bezpečnost a jednoduchá správa v jednom

Zařízení Apple jsou mezi podnikateli oblíbená z dobrého důvodu. Jejich vysoká odolnost, dlouhá životnost a bezproblémová kompatibilita v rámci celého ekosystému z nich dělají ideální pracovní nástroje pro malé i střední firmy. MacBooky s čipy Apple Silicon nabízejí vysoký výkon při nízké spotřebě, iPhony zase umožňují být neustále ve spojení, a to s maximálním důrazem na ochranu dat. To vše navíc s velmi jednoduchou správou, kterou ocení i ti, kdo si IT řeší sami.

Záruka na dva roky automaticky – bez příplatku a zbytečného papírování

Při nákupu Macu na IČO v iStores nyní získáte automaticky dvouletou záruku bez nutnosti čehokoliv dalšího – žádné registrace, žádné doplatky. Stačí nakoupit a o zbytek se postará iStores. A právě tato jistota, že v případě problémů máte krytá záda, je pro podnikatele často k nezaplacení.

Odborné poradenství a výběr na míru

V iStores navíc nejde jen o samotný prodej. Pokud si nejste jistí, který Mac nebo jiné zařízení je pro vaši práci ideální, můžete se spolehnout na individuální konzultaci s odborníkem, který vám pomůže vybrat řešení přesně podle potřeb vašeho oboru i rozpočtu.

Výhodné financování pro podnikatele

Na nový Mac nemusíte mít celou částku hned. V iStores totiž můžete využít výhodný podnikatelský úvěr, díky kterému si pořídíte například MacBook Air s čipem Apple M4 už od 33 € měsíčně. A pokud doma máte starší zařízení, můžete ho rovnou směnit za nové – využijte akci „Zaplať starým za nový“ a snižte si výslednou cenu.

Pojištění pro klidné podnikání

Každé podnikání s sebou nese určitou míru rizika. I proto můžete své nové zařízení chránit díky službě iStores Care, která pokrývá nehody, poškození i krádež. Vaše investice je tak v bezpečí a vy můžete podnikat bez zbytečných obav.

Pokud tedy zvažujete investici do techniky, která vám vydrží roky a zároveň vám usnadní každodenní práci, Apple je jasnou volbou. A právě teď je ten nejlepší čas. S dvouletou zárukou zdarma, výhodným úvěrem a profesionálním poradenstvím v iStores máte vše, co pro moderní podnikání potřebujete – a ještě něco navíc.

Více informací o nabídce Apple pro firmy najdete zde