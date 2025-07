Dynamic Island čeká proměna. iPhone 17 přinese nový vzhled i chování oblíbeného prvku

Od doby, kdy Apple v roce 2022 představil u iPhonu 14 Pro funkci Dynamic Island, se tento interaktivní prvek nahrazující pasivní výřez v displeji pro senzory a Face ID stal nedílnou součástí designu všech iPhonů s výjimkou řadu 16e. Letos však podle čerstvých úniků přijde jeho první větší proměna a to nejen na úrovni hardwaru, ale hlavně softwaru.

S informací přišel čínský leaker Digital Chat Station, který má na platformě Weibo přes tři miliony sledujících a v minulosti už několikrát přinesl přesné informace z kuchyně Applu. Podle jeho nejnovějšího příspěvku dostanou všechny modely iPhonu 17 redesignované uživatelské rozhraní Dynamic Islandu, což naznačuje, že půjde o změny, které budou viditelné hned při prvním použití.

Zatím není jasné, co přesně se změní. Hovoří se ale o úpravách v iOS 26, které budou pravděpodobně exkluzivní pro letošní iPhony. Nabízí se možnost, že Dynamic Island dostane nové animace, odlišný způsob interakce nebo přehlednější vizuální prezentaci notifikací a systémových událostí.

Co se týče hardwaru, zde se informace zatím rozcházejí. Některé dřívější úniky naznačovaly, že iPhone 17 Pro Max by mohl mít menší výřez Dynamic Islandu než ostatní modely, ale další zdroje tvrdí, že k tomu nedojde dříve než u iPhonu 18 Pro. Pokud se však letos nějaké zmenšení skutečně uskuteční, mělo by se týkat všech modelů iPhonu 17. A vzhledem k tomu, že hovoří Digital Chat Station o redesignu animací a možné exkluzivitě pro řadu 17, dávalo by zmenšení smysl. Ať už ale Apple připravuje jakoukoli změnu, jedno je jisté – Dynamic Island se letos promění poprvé od svého vzniku. Jestli půjde jen o evoluci, nebo o větší revoluci, se dozvíme už v září, kdy bude řada iPhone 17 oficiálně představena.