Na DATARTu nyní seženete perfektní OLED televize se slevou až 30 000 Kč

Komerční sdělení: Pokud jste už delší dobu pokukovali po OLED televizi, teď je ten správný čas. V rámci akce Samsung OLED týdny totiž pořídíte vybrané modely s výraznými slevami, které dosahují až 30 000 Kč. A rozhodně nejde o žádné kompromisy – naopak, o špičku v nabídce Samsungu.

Například model Samsung QE55S90D nabízí 55″ obrazovku s 4K Ultra HD rozlišením a OLED technologií, která zajišťuje temně černé tóny a precizní barevné podání. Díky procesoru NQ4 AI Gen2 se obraz chytře přizpůsobuje aktuálnímu obsahu, a o zvukový zážitek se postará podpora Dolby Atmos. Nechybí ani vysoká obnovovací frekvence, kterou ocení zejména hráči – obraz je plynulý a bez trhání.

Pro náročnější diváky je připraven model QE65S95F, který přináší nejen větší 65″ úhlopříčku, ale i funkce jako 4K Upscaling Pro, vysoký jas nebo chytré funkce s vylepšeným Bixby a SmartThings. Díky AI režimu se navíc automaticky optimalizuje jak obraz, tak zvuk – podle toho, co právě sledujete. Výsledkem je maximální pohodlí bez nutnosti cokoli ladit.

Abyste si slevu mohli skutečně užít, je nutné produkt vložit do košíku přes tlačítko „Koupit se slevou“ – sleva není aplikována automaticky. Akce běží od 30. 6. do 13. 7. 2025, případně do vyprodání zásob, a vztahuje se i na VIP zákazníky. Nelze ji kombinovat s jinými akcemi. Ať už hledáte televizi na filmy, hraní her nebo jako centrum chytré domácnosti, teď máte ideální příležitost pořídit ji za opravdu výhodných podmínek.

