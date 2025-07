Google Keep na Apple Watch končí

Ačkoli Google právě uvedl svou oficiální aplikaci Kalendář pro Apple Watch, tiše ukončil podporu jiné své aplikace. A sice Google Keep. Uživatelé Apple Watch si tak nově mohou zobrazovat své události z Google Kalendáře, ale k poznámkám z Keepu už se na zápěstí nedostanou. Nejnovější verze aplikace Google Keep pro iOS, označená jako 2.2025.26200, odstranila podporu watchOS bez jakýchkoli dalších významných změn. Aplikace na iPhonu a iPadu funguje dál, stejně jako Google Keep na chytrých hodinkách se systémem Wear OS od Googlu.

Zánik aplikace na Apple Watch však není překvapivý. Google Keep zde nebyl aktualizován roky a nepodporoval ani základní funkce jako komplikace nebo novější designové prvky watchOS. S příchodem systému watchOS 26 navíc Apple přidává vlastní aplikaci Poznámky, která nabídne integrované řešení bez nutnosti třetí strany. Na Apple Watch tak od Googlu zůstávají pouze tři aplikace. Google Maps, YouTube Music a nově Google Kalendář, který byl spuštěn tento týden. Umožní vám zobrazit denní plán i úkoly, čímž doplňuje ekosystém Google služeb přímo na zápěstí uživatele.