iOS 26 konečně řeší jednu z nejotravnějších funkcí iPhone

Pokud vlastníte iPhone a často střídáte různá zvuková zařízení (třeba sluchátka, Bluetooth reproduktory nebo autorádio), dost možná znáte ten nepříjemný moment, kdy vám telefon sám od sebe přesměruje zvuk jinam, než chcete. Pustíte si podcast do AirPods, nasednete do auta a najednou ho slyšíte z reproduktorů přes CarPlay. A to i přesto, že sluchátka jsou pořád v uších. Apple tento nešvar léta ignoroval, ale s příchodem iOS 26 se konečně blýská na lepší časy.

Jednoduchý přepínač, který změní hodně

V první vývojářské betě iOS 26 se totiž objevila nová možnost s názvem „Keep Audio in Headphones“ (v překladu něco jako „Ponechat zvuk ve sluchátkách“), kterou najdete v Nastavení ➝ Obecné ➝ AirPlay a kontinuita. Její funkce je přitom přesně taková, jak byste čekali – když ji zapnete, iPhone nepřesměruje zvuk automaticky na nové zařízení, pokud už nějaké používáte. Jinými slovy, když posloucháte hudbu nebo podcast ve sluchátkách, zůstanou aktivní, i když se třeba připojíte k autu nebo k Bluetooth reproduktoru.

Konec trapných momentů

Novinka sice na první pohled nepůsobí jako revoluční změna, ale pro mnoho uživatelů znamená obrovskou úlevu. Apple totiž v posledních letech zavedl poměrně agresivní přepínání zvuku mezi zařízeními, což mělo pomáhat, ale v praxi často zbytečně přerušovalo poslech nebo způsobovalo trapné momenty – třeba když se vám hudba nečekaně rozezní z reproduktorů v kanceláři místo z diskrétních AirPods.

Díky nové funkci si tak konečně budete moci plně řídit, odkud má zvuk vycházet, bez zásahů systému. A co je nejlepší – funguje to i s běžnými Bluetooth sluchátky, nejen s AirPods. iOS 26 dorazí na veřejnost tradičně na podzim, nejspíš v září, a už teď je jasné, že tahle drobnost bude patřit mezi nejvděčnější novinky letošní aktualizace. Veřejná beta se rozjede už příští měsíc, takže pokud patříte mezi nedočkavce, novou funkci si budete moci brzy sami vyzkoušet.