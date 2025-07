Apple chystá superlevný MacBook s čipem z iPhone. Co od něj čekat?

Apple podle analytika Ming-Chi Kua připravuje zcela nový, cenově dostupnější MacBook, který by měl dorazit příští rok. Nejzajímavější je, že poprvé v historii bude vybaven čipem A18 Pro známým z iPhonu 16 Pro a iPhonu 16 Pro Max.

Výkon čipu A18 Pro a technická omezení

Čip A18 Pro má 6jádrové CPU, 6jádrové GPU a 16jádrový Neural Engine. Podle testů je sice asi o 40 % pomalejší než nejnovější M4 čip, ale výkon více jader CPU je téměř totožný s čipem M1 z MacBooku Air 2020. V grafice dokonce A18 Pro M1 předčí.

Díky tomu by nový MacBook mohl nabídnout dostatečný výkon pro běžnou práci, surfování na webu a multimédia. Nicméně čip A18 Pro postrádá podporu Thunderboltu, takže porty budou pravděpodobně jen USB-C s rychlostí do 10 Gb/s a omezením na jeden externí monitor. Další omezení se čekají také u paměti RAM – iPhony s A18 Pro mají jen 8 GB, zatímco všechny současné MacBooky Air a Pro začínají na 16 GB RAM.

Cena, design a termín vydání

Kuo uvádí, že nový MacBook má být dostupnější model s cenou mezi 699 až 899 dolary (u nás od zhruba 21 000 do 27 000 Kč). To by jej postavilo pod aktuální MacBook Air (od 29 990 Kč) a mohlo by to znamenat, že nahradí levnější verze MacBooku Air s M1, které Apple ještě stále prodává přes některé partnery i u nás v Česku.

Designově se očekává, že půjde o ultra tenký a lehký notebook s přibližně 13palcovým displejem. Barvy mají být zábavnější – mluví se o variantách ve stříbrné, modré, růžové a žluté, podobně jako u iMacu.

Hlavním cílem bude nabídnout základní MacBook pro méně náročné uživatele za rozumnou cenu, bez kompromisů v kvalitě zpracování. Podle Kua by se výroba mohla rozběhnout koncem čtvrtého čtvrtletí 2025 nebo na začátku roku 2026. První kusy by se tak mohly dostat k zákazníkům v průběhu roku 2026.

Pokud Apple opravdu vsadí na A-sérii čipů z iPhonů, půjde o další krok k jednodušší a energeticky úspornější řadě MacBooků.