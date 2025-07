App Store v červnu rostl, ale hráči utrácejí méně. Daří se jiným aplikacím

Apple může být i nadále spokojený s výkonností svého App Storu, i když se postupně mění to, za co v něm uživatelé nejvíce utrácejí. Podle nejnovějších dat, která zveřejnila Bank of America s odvoláním na analytiky ze SensorTower, vzrostly celosvětové tržby App Storu meziročně o 12 %, zatímco počet stažení stoupl jen o 4 %. Růst tržeb tak výrazně předbíhá růst samotné aktivity uživatelů, což naznačuje, že monetizace aplikací je pro vývojáře čím dál úspěšnější.

Zajímavé je ale především to, kde uživatelé své peníze nově utrácejí. Herní kategorie, která si roky držela v App Storu dominantní pozici, totiž poprvé klesla pod hranici 50 % celkových tržeb. Ve druhém čtvrtletí letošního roku se podílela na celkových příjmech už jen zhruba 45 %.

Naopak rostou výdaje za aplikace z kategorií Foto a video, Lifestyle, Knihy, Vzdělávání a Nástroje, které si každá polepšily o přibližně 1 procentní bod. Největší posun ale zaznamenala kategorie Produktivita, která si polepšila rovnou o 2 procentní body. Právě tento posun ke „smysluplnějšímu“ využívání mobilních aplikací může být podle Bank of America pro Apple velkou výhodou do budoucna. Vývojáři se tak totiž víc než kdy dřív snaží hledat nové modely monetizace mimo tradiční hry – například v podobě předplatného nebo prémiových funkcí.

Bank of America zároveň uvedla, že aktuální regulační prostředí zatím nijak výrazně příjmy App Storu neovlivnilo– a to ani po medializovaném sporu s Epic Games. Co se týče akcií Applu, investiční banka nadále doporučuje jejich nákup s cílovou cenou 235 dolarů, což zdůvodňuje nejen silnými kapitálovými výnosy, ale i vedoucí pozicí Applu v oblasti on-device AI a potenciálem dalších hardwarových kategorií.

Tato zpráva přichází jen pár dní poté, co konkurenční JPMorgan mírně snížil svůj cenový cíl pro Apple z 240 na 230 dolarů, přičemž ale zachoval hodnocení „Overweight“. I to však ukazuje, že se investoři dívají na budoucnost Applu stále s optimismem – byť s lehce odlišnými očekáváními.