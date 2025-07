Češi spustili svůj první alternativní App Store! Tyto aplikace v něm naleznete

SatoshiLabs, známá hlavně díky svým hardwarovým peněženkám Trezor, a její dcera Vexl spouští vlastní digitální obchod s aplikacemi pro iOS. Jmenuje se Freedom Store a je přímou odpovědí na evropské nařízení DMA, které konečně nutí Apple pustit do svého ekosystému i další platformy.

Freedom Store cílí na to, co Apple dlouhodobě ignoruje, tedy svobodu, nezávislost a uživatelskou suverenitu v digitálním světě. Obchod je zatím dostupný jen v EU a jeho hlavní heslo na webu zní: „Odinstalujte 1984“, což je jasná parafráze na Orwellův kultovní román o totalitní kontrole a cenzuře. Momentálně Freedom Store nabízí šest aplikací, mezi nimi Bitkit, Vexl, Minibits, Bull Bitcoin, Flash a Sovran.

Vexl Foundation sází na to, že lidé mají právo používat software, který by jim Apple mohl jinde zakázat nebo cenzurovat. Projekt je nejen reakcí na regulaci EU, ale taky výrazným signálem, že svoboda, soukromí a technologická nezávislost nejsou jen fráze. Technicky vše funguje přes AltStore, tedy platformu, kterou mimo jiné podporuje i Epic Games v jejich dlouholetém boji s Applem kvůli nespravedlivým podmínkám. Uživatel si stáhne AltStore a do něj přidá Freedom Store jako zdroj aplikací.

Díky tomu můžete instalovat aplikace mimo oficiální Apple App Store, obejít tak sledování, cenzuru a riziko, že vám oblíbená aplikace přes noc zmizí. Vexl se přitom soustředí hlavně na aplikace s otevřeným zdrojovým kódem, které pomáhají udržet digitální svobodu, například bitcoinové peněženky, e-cash aplikace nebo protokol Nostr.

Freedoom Store naleznete zde