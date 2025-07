Amazon se připravuje na svou každoroční událost Prime Day a už teď rozdává atraktivní nabídky. Vedle slev na vlastní zařízení nyní přichází s bonusem pro mladé dospělé. A sice šestiměsíční členství Amazon Prime zdarma se všemi výhodami. Nabídka se týká mladých lidí ve věku od 18 do 24 let. Pokud do této kategorie spadáte a doložíte svůj věk, můžete si službu aktivovat zcela bezplatně. V rámci bezplatného období získáte všechny standardní benefity Prime. Expresní doručení zboží, přístup k filmům a seriálům na Amazon Prime Video a předplatné Grubhub Plus v hodnotě 120 dolarů, které nabízí dopravu jídla zdarma ve vybraných restauracích.

Po uplynutí zkušebního období se členství automaticky obnoví za zvýhodněnou cenu 7,49 dolaru měsíčně. Alternativně je možné zaplatit celé roční členství najednou za 69 dolarů, přičemž tato cena je přibližně o polovinu nižší než standardní cena běžného Prime členství. Další výhodou je pětiprocentní cashback během samotného Prime Day, který platí výhradně pro členy programu Prime for Young Adults. Amazon tak láká mladou generaci, aby vyzkoušela výhody své prémiové služby v období, kdy jsou slevy největší. Prime Day 2025 oficiálně odstartuje již brzy, a pokud jste v cílové věkové skupině, je tato nabídka ideální příležitostí, jak si užít výhody Prime zcela zdarma.

Nabídku si můžete prohlédnout zde