Apple pracuje na revolučních foťácích. iPhony by mohly fotit jako lidské oko!

Apple si patentoval novou technologii obrazového snímače, která by v budoucnu mohla posunout kvalitu fotek a videí na zcela novou úroveň a možná až na úroveň vnímání lidským okem. V patentové dokumentaci s názvem „Image Sensor With Stacked Pixels Having High Dynamic Range And Low Noise“ (volně přeloženo jako „Snímač s vrstvenými pixely s vysokým dynamickým rozsahem a nízkým šumem“) popisuje cupertinská společnost novou architekturu snímače, který by mohl dosáhnout až 20 EV (expozičních kroků) dynamického rozsahu.

Pro srovnání – lidské oko zvládne v ideálních podmínkách kolem 20 až 30 kroků, zatímco běžné smartphony se dnes pohybují mezi 10 až 13. Pokud by se tedy Applu podařilo dostat se až na hranici 20 kroků, překonal by nejen aktuální iPhony, ale i některé profesionální filmové kamery, včetně špičkového modelu ARRI ALEXA 35.

Patent počítá se dvouvrstvou konstrukcí čipu. Horní část, tzv. sensor die, zajišťuje samotný záznam světla. Spodní vrstva (logic die) se stará o zpracování dat, potlačení šumu a řízení expozice. V současnosti Apple využívá snímače od Sony, které už dvouvrstvé jsou, ale řešení Applu by mělo být kompaktnější a konstrukčně sofistikovanější.

Klíčovou součástí návrhu je technologie LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor). Ta umožňuje jednotlivým pixelům ukládat různé množství světla v závislosti na jeho intenzitě a to v rámci jediné snímací sekvence. Jinými slovy: i v extrémních světelných rozdílech (třeba při focení osoby proti jasnému oknu) by iPhone neztratil detaily ani ve světlech, ani ve stínech.

Dalším důležitým prvkem je potlačení šumu přímo na úrovni čipu. Každý pixel má totiž vlastní paměťový obvod, který v reálném čase měří a kompenzuje šum vzniklý například tepelným vlivem. To vše se odehrává přímo ve snímači, ještě předtím, než se obraz dostane do systému pro další zpracování.

Zatímco samotný patent neznamená, že se taková technologie objeví už v nejbližší generaci iPhonů, naznačuje směr, kterým se Apple v oblasti fotoaparátů ubírá. A pokud se opravdu povede přenést tyto nápady do praxe, můžeme se těšit na revoluci nejen v mobilní fotografii, ale i v oblasti videa.