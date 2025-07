Dovolená na plné pecky: DATART hlásí 10% nárůst prodeje reproduktorů ještě před hlavní letní sezónou

S příchodem léta se Češi připravují na prázdniny plné zvukových zážitků. Ať už míří k moři, do hor, nebo jen na chatu, jedno je jisté – hudba bude jejich věrným společníkem. Společnost DATART v těchto týdnech hlásí nárůst zájmu o bezdrátovou audiotechniku. Prodej přenosných reproduktorů vzrostl ještě před létem o 10 %. Také sluchátka s aktivním potlačením hluku (ANC) jsou čím dál žádanější. Tyto informace vyplývají z tiskové zprávy, kterou DATART rozeslal médiím.

Léto pod taktovkou hudby a téměř 60 % Čechů na dovolené v zahraničí

Podle aktuálního průzkumu agentury CzechTourism plánuje téměř 60 % Čechů letní dovolenou v zahraničí – nejčastěji lidé ve věku 30 až 49 let, vysokoškoláci a ti s vyšším příjmem. Zároveň ale 65 % respondentů uvádí, že chtějí alespoň část prázdnin strávit i v tuzemsku. Češi tak často kombinují destinace – například týden u moře a víkend na chalupě. Ať už míří do hor, k moři, nebo zůstávají doma, jedno mají společné: chtějí si léto užít naplno – ideálně i se svou oblíbenou hudbou, podcasty, audioknihami nebo filmy. Moderní technologie jim to umožňují doslova kdekoliv – stačí jedno nabití a dobrý signál.

Reproduktory: Hudba sbalená na cesty

Češi vědí, že na letní dovolenou patří nejen plavky, ale i kvalitní reproduktor. Hledají přístroje, které jsou kompaktní, voděodolné a mají dlouhou výdrž baterie – ideálně s praktickými funkcemi navíc, jako je možnost dobíjení mobilu. Nejprodávanějšími modely se staly JBL, Niceboy, Lamax a na prodejnách DATART i JVC, které spojují výkon, design a spolehlivost v terénu.

„Už loni jsme zaznamenali meziroční nárůst prodejů přenosných reproduktorů řádově o 15 %, což potvrzuje zájem Čechů o tyto produkty,“ říká Iveta Zmrzlíková, manažerka produktového marketingu DATART.

„Zákazníci dnes při výběru neřeší jen výkon nebo značku. Zajímá je, jak dobře jim reproduktor zapadne do jejich životního stylu – jestli se dá sbalit na víkend, zvládne piknik u řeky nebo vydrží celý den na chalupě bez nabíjení. Přenosné reproduktory se tak postupně stávají standartní výbavou nejenom při cestování. Letos již před hlavní sezonou registrujeme nárůst prodejů o 10 %,“ doplňuje Zmrzlíková.

Sluchátka: Útěk do ticha i soundtrack ke každému dni

Kdo cestuje nebo pracuje v rušném prostředí, stále častěji volí sluchátka s funkcí aktivního potlačení hluku (ANC, active noise cancelling). Tato technologie letos táhne – zejména v kancelářích, MHD nebo letadlech. Modely značek jako JBL a Sony patří k nejoblíbenějším obloukovým sluchátkům – zejména díky kvalitnímu zvuku a účinnému potlačení hluku. Zatímco plně bezdrátová sluchátka (true wireless) – například Sony WF-C510 nebo JBL Wave Beam – oslovují uživatele hledající praktičnost a skladnost.

„Sluchátka už nejsou jen na hudbu – zákazníci přes ně poslouchají podcasty, audioknihy i online kurzy. A to i během sportu nebo cestování,“ doplňuje Zmrzlíková.

Dětská sluchátka jako odměna

Před koncem školního roku rostla poptávka po dětských sluchátkách – rodiče je často pořizují jako dárek za vysvědčení. Bezpečná, ergonomická a s omezenou hlasitostí – ideální kombinace pro malé posluchače na cestách.

DATART však myslí i na tradičnější publikum. MP3 a MP4 přehrávače si stále nacházejí své místo u seniorů a milovníků jednoduchých řešení – jsou ideální ať už pro poslech hudby nebo audioknih.

