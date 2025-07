České dráhy testují ve vlacích internet od Starlinku. Na těchto tratích jej můžete vyzkoušet

Ještě před pár lety by znělo spojení „Starlink ve vlaku Českých drah“ jako čistá sci-fi. Dnes je to ale realita. V brněnském depu Maloměřice byla do jednotky InterPanter 660 004 úspěšně instalována anténa satelitního internetu Starlink, a to ve spolupráci se společností Škoda Group. Cestující se s tímto vlakem vybaveným vysokorychlostním připojením přes satelit SpaceX mohou setkat na frekventovaných trasách jako je linka Svitava mezi Brnem, Českou Třebovou a Prahou, nebo Moravan směrem na Olomouc.

Podle předsedy představenstva ČD Michala Krapince je cílem projektu vyřešit chronický problém výpadků signálu na některých úsecích české železniční sítě. „Věříme, že satelitní internet může být odpovědí na bílá místa v pokrytí. Teď nás čeká tříměsíční testovací fáze, během které se rozhodne, zda má smysl pokračovat a řešení nasadit i do dalších souprav,“ uvedl.

Na projektu se podílí kromě ČD a Škody Group také společnosti AMiT Transportation, ČD-Telematika a Český telekomunikační úřad, který bude testovat a porovnávat rychlosti připojení přes Starlink a klasické mobilní sítě. Anténa je umístěna na střeše čelního vozu, je vyhřívaná, takže odolá mrazu i horku do 70 °C, a propojena s napájením a stávající Wi-Fi infrastrukturou vlaku. Z pohledu cestujících se tedy nic nemění – připojují se standardně přes ČD Wi-Fi, a to zcela zdarma.

Starlink jako produkt společnosti SpaceX využívá satelitní konstelaci na nízké oběžné dráze a umožňuje stabilní připojení s nízkou latencí – včetně streamování, videohovorů či online her. Konkrétní sada určená pro vlaky je upravená podle přísných železničních standardů a certifikací. Pokud se vše osvědčí, mohly by se české vlaky posunout zase o kus dál – tentokrát přímo do budoucnosti.