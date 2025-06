Apple chce do budoucna sám distribuovat své filmy! F1: The Movie je prvním testem

Apple si dal hodně záležet na propagaci filmu F1: The Movie, jehož uvedení v kinech probíhá ve spolupráci s Warner Bros. Podle zpráv deníku Wall Street Journal ale v Cupertinu rostou ambice – firma nyní údajně zvažuje, že si vybuduje vlastní distribuční divizi a přestane se spoléhat na partnery.

Proč chce Apple kontrolovat celý proces

Není to úplně překvapivé. Apple má dlouhodobě strategii „všechno pod jednou střechou“ – od vlastních procesorů v iPhonech až po software a služby. V oblasti streamingu vždy usiloval o globální práva na všechna díla dostupná na Apple TV+. To se ale ne vždy podařilo. Například oscarový hit V rytmu srdce Apple nevlastní v Japonsku, Mexiku, Itálii ani v dalších zemích. A thriller Podezření dokonce putoval do britské ITV, protože Apple nedokázal zajistit plná distribuční práva.

V případě F1 jde tedy o test, který má ukázat, zda Apple potřebuje vlastní distribuční kapacity. Warner Bros. je oficiálním distributorem filmu, a i když obě strany tvrdí, že mají společný zájem na úspěchu, nelze přehlédnout fakt, že Warner zároveň uvádí do kin i svého megalomanského Supermana jen dva týdny po premiéře F1.

Apple se podle informací ze zákulisí obává, že Warner by mohl upřednostnit propagaci vlastních titulů, a proto přemýšlí, zda by nebylo lepší mít kompletní kontrolu nad uváděním filmů na trh.

Výhody i rizika vlastní distribuce

Budování nové divize kinodistribuce by pro Apple znamenalo vyšší náklady a organizační složitost. Na druhou stranu by tím získal úplnou kontrolu nad marketingem a uvedením svých filmů, což je v době rostoucí konkurence klíčové.

Zatím není jasné, kdy (a zda vůbec) Apple tento krok učiní. Zdroje z prostředí firmy hovoří o tom, že rozhodnutí se bude odvíjet i od úspěchu F1. V roce 2024 totiž kolovaly zprávy, že pokud film finančně propadne podobně jako předchozí velkorozpočtové projekty, Apple výrazně omezí jejich výrobu i rozsah distribuce.

V tuto chvíli je však jasné, že Apple do filmové tvorby stále investuje. Na 22. srpna je naplánována premiéra snímku Highest 2 Lowest, kde podle uniklých informací dostal Denzel Washington honorář 35 milionů dolarů – o 15 milionů více než Brad Pitt za roli v F1: The Movie.

A je tu i další ambiciózní projekt – dosud nepojmenovaný UFO thriller, na který Apple podepsal tým tvůrců z F1 za desítky milionů dolarů. Pokud Apple skutečně spustí vlastní distribuční divizi, právě tento film by mohl být jedním z prvních, který do kin uvede kompletně pod svou hlavičkou.

Jedno je jisté – Apple má velké ambice a pokud si distribuci vezme do svých rukou, může výrazně změnit pravidla hry v hollywoodském byznysu.