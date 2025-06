Apple chce přesunout logo na zádech iPhonů 17!

Vzhled zadní strany iPhonů se za poslední roky prakticky nezměnil, tedy minimálně z hlediska umístění ikonického „jablíčka“. Logo Apple totiž zůstává od iPhonu 11 umístěno přesně uprostřed zadní strany a slouží tak nejen jako poznávací prvek, ale i jako pomyslný střed designového balancu a ukazatel toho, kde je umístěna cívka pro bezdrátové nabíjení. Jenže právě to by se podle nejnovějšího úniku mohlo u modelu iPhone 17 Pro změnit a to poměrně radikálně.

Známý, byť ne vždy přesný, leaker Majin Bu totiž přišel před pár hodinami s tím, že Apple možná plánuje posunout logo níž, konkrétně pod přepracovaný zadní kamerový pruh. Důvod je pak podle zdrojů leakera poměrně jednoduchý. Údajně má jít o lepší rozpoznatelnost telefonu, především při pohledu zezadu například při jeho používání v rukou influencera, při natáčení nebo focení. Zásadní je ovšem to, že s novým umístěním už údajně pracují i výrobci obalů, kteří přizpůsobují nejen výřezy v krytech, ale i samotný tvar MagSafe prstence, aby bylo logo stále dobře viditelné.

Fotogalerie iPhone 17 Pro logo 1 iPhone 17 Pro logo 2 iPhone 17 Pro logo 3 Vstoupit do galerie

Ačkoliv se může změna jevit jako kosmetický detail, u Applu bývá každé rozhodnutí pečlivě zváženo a má jasný účel. Vzpomeňme na přesun loga v roce 2019, který byl tehdy také vnímán jako zvláštní, ale nakonec si na něj svět rychle zvykl. A pokud je pravda, že se Apple chystá zavést u iPhonů 17 Pro nový design fotoaparátu, dává přesun loga do spodní části zad celkem smysl. Zda jde se jedná o realitu nebo jen mediální kachnu samozřejmě ukáže až čas. ale pokud Majin Bu tentokrát trefil hřebíček na hlavičku, čeká nás po letech nenápadných úprav opět vizuální změna, kterou si všimne každý.