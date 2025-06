iPhone 18 Pro má dostat Face ID pod displej, Dynamic Island ale úplně nezmizí

Už za dva roky by měl Apple podle spousty dosavadních úniků představit iPhone s úplně bezrámečkovým displejem bez výřezů a ostrovků. Jak se však nyní zdá, nakonec tomu tak být úplně nemusí. Spolehlivý analytik Ross Young z Counterpoint Research totiž nyní mírní nadšení, když naznačuje, že i když se Apple v roce 2026 posune o krok blíže k tomuto cíli, úplného „vymizení“ výřezu se zřejmě ještě nedočkáme.

Podle jeho nejnovějších informací má Apple v plánu integrovat Face ID pod displej u vybraných modelů iPhonu 18 Pro, což by byl zásadní technologický posun. Zároveň však dodává, že i přes tuto změnu budou některé prvky systému Face ID stále částečně viditelné, kvůli čemuž zůstane na displeji výřez ve formě menšího Dynamic Islandu.

To je v lehkém rozporu s dřívější zprávou serveru The Information, podle níž měly modely iPhone 18 Pro a Pro Max nabídnout pouze malý otvor pro přední kameru v levém horním rohu displeje, tedy bez jakéhokoliv ostrovku. Ross Young je však přesvědčen, že Apple Dynamic Island ještě definitivně neopustí, a místo toho ho pouze zmenší, což potvrzuje i nedávné tvrzení též spolehlivého reportéra Marka Gurmana z Bloombergu.

Oba zdroje se tak shodují na jedné věci a to sice, že Dynamic Island na iPhonu 18 Pro opravdu projde zeštíhlením. Zatím ale není jisté, kde přesně bude umístěn přední fotoaparát. Tedy, zda zůstane uprostřed jako dosud, nebo se skutečně přesune do levého horního rohu, jak naznačovaly některé úniky.

Co se týče plně „čistého“ displeje bez jediného výřezu či průstřelu, Young nově odhaduje, že Apple přesune všechny prvky Face ID pod displej až v roce 2028. Znamená to tedy, že iPhone bez jakéhokoliv rušivého prvku na displeji, jak si ho mnozí fanoušci přejí, dorazí nejdříve za čtyři roky. I přesto ale zmenšený Dynamic Island a poddisplejové Face ID znamenají velký krok kupředu, který by mohl dát iPhonu 18 Pro opět výrazný technologický náskok před konkurencí. Pokud se tedy tyto zprávy potvrdí, fanoušci se mají na co těšit, byť na vysněný „displej bez kompromisů“ si ještě chvíli počkáme.