Špičkový zvuk, pohodlí i styl: Bowers & Wilkins Px7 S2e nyní se slevou v DATARTu

Komerční sdělení: Pokud hledáte sluchátka, která nejen skvěle hrají, ale také perfektně sedí na hlavě, zbystřete. Osvědčený model Bowers & Wilkins Px7 S2e je aktuálně k dostání za výhodnější cenu, a to v rámci akce, která běží jak na e-shopu DATARTu, tak i v jeho kamenných prodejnách.

Px7 S2e jsou sluchátka, která si zamilujete hned při prvním nasazení – a to nejen díky luxusnímu zpracování, ale hlavně díky vynikající ergonomii, díky níž vás nebudou tlačit ani po několika hodinách poslechu. Ať už si je vezmete do kanceláře, do vlaku nebo na gauč, spolehnout se můžete na dokonale čistý zvuk, který mají na svědomí velké 40mm měniče. Ty se postarají o přednes ve vysokém rozlišení, kde vyniknou i ty nejjemnější detaily.

Nechybí ani aktivní potlačení hluku (ANC), které efektivně odstíní ruch okolí a umožní vám nerušeně si vychutnat hudbu nebo podcasty, a to i ve velmi hlučném prostředí. Výhodou je i integrovaný mikrofon pro jasné hovory a možnost využít buď bezdrátové připojení, nebo přiložený USB-C kabel.

Sluchátka jsou k dostání v několika elegantních barvách – černé, modré a červené – a sleva se propisuje přímo do jejich cenovky, takže není potřeba zadávat žádný kód. Akce běží od 23. 6. do 6. 7. 2025 nebo do vyprodání zásob.

