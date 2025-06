Epic Games rozdává zdarma vynikající hru pro PC! Už jste si ji vyzvedli?

Pokud patříte mezi fanoušky videoher, zbystřete. Epic Games Store totiž nelení a i tento týden rozdává zdarma novou hru na PC. A že je opět o co stát. K dispozici je totiž velmi oblíbená hororová dobrodružnou hru Sable. Jak už však má Epic ve zvyku, zdarma hry příliš dlouho nebudou – rozdávání skončí konkrétně příští čtvrtek v 16:59.

Sable je výpravná dobrodružná hra zasazená do otevřeného světa pouštní krajiny plné ruin, záhad a starobylých technologií. V roli mladé dívky Sable se vydáváte na tzv. „Gliding“ – rituální cestu dospívání, během níž hledáte svou identitu. Hra klade důraz na průzkum, klidné tempo a objevování, nikoliv na boj nebo akční sekvence. Vizuálně zaujme jedinečným ručně kresleným stylem inspirovaným dílem Moebiuse. Hudební doprovod od britské kapely Japanese Breakfast dodává zážitku melancholickou a snovou atmosféru.

Na své pouti budete potkávat různé postavy, plnit jejich úkoly a pomáhat komunitám v odlehlých osadách. Herní svět je zcela otevřený a můžete si sami zvolit, kam se vydáte a čím se budete zabývat. Sable vás nevede za ruku – místo toho vám dává svobodu a čas objevovat svět vlastním tempem. Hlavní motivací je sběr masek, které symbolizují různé životní role, jež může Sable přijmout. Výsledkem je netradiční, meditační zážitek, který osloví hráče hledající něco hlubšího než klasické herní výzvy.

Pokud tedy máte tento typ her rádi, určitě byste si jej neměli nyní nechat ujít. Bohužel, stejně jako v předešlých týdnech, i tentokrát je titul k dispozici jen pro PC a to až do čtvrtka 19. června do 16:59.

