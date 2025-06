Prázdniny jsou tu! 5 skvělých videoher, které byste si přes léto měli určitě zahrát

< >

Blíží se letní prázdniny. Pokud se například stane, že nebudete chtít vytáhnout paty z domu kvůli úmornému vedru, třeba si něco budete chtít zahrát.

Mafia

Legendární hra, na kterou tuzemští hráči nedají dopustit. Vzhledem k tomu, že v srpnu má vyjít Mafia: The Old Country, lterá má být jakýmsi prequelem původního dílu, možná by stálo za to, si původní příběh připomenout.