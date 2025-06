Porsche: S nasazením CarPlay Ultra i nadále počítáme

Šéfdesignér Porsche Michael Mauer v rozhovoru pro Financial Times potvrdil, že automobilka nadále počítá s podporou nové generace Apple CarPlay, nyní známé jako CarPlay Ultra. Přesto zatím neprozradil, kdy přesně se nové rozhraní v jejích vozech objeví. Porsche bylo jednou z prvních značek, které Apple v červnu 2022 uvedl jako partnery pro CarPlay nové generace. V prosinci 2023 pak automobilka zveřejnila první ukázky integrace CarPlay Ultra do svých vozů, od té doby však žádné nové informace nepřinesla. Tedy až do nynějška.

CarPlay Ultra je výrazným krokem vpřed oproti původnímu CarPlay. Nabízí hlubší propojení se systémy vozu, včetně plné integrace do přístrojové desky, klimatizace, rádia, a také nových widgetů. Rozhraní je navíc přizpůsobeno každému modelu a vizuálnímu stylu dané značky. Řidič může například upravovat barevné schéma podle vlastních preferencí. iPhone poskytuje informace z aplikací, zatímco vůz dodává data o rychlosti, tlaku v pneumatikách a dalších provozních parametrech. Momentálně je CarPlay Ultra dostupné pouze ve vybraných luxusních modelech značky Aston Martin v USA a Kanadě. Apple ale tvrdí, že se k technologii připojí během následujících měsíců Hyundai, Kia a Genesis. A také Porsche. Podle Financial Times některé značky jako Mercedes-Benz, Audi, BMW, Volvo, Polestar a Renault nemají v plánu CarPlay Ultra implementovat vůbec. Ačkoli Porsche zatím nesdělilo konkrétní datum uvedení, jeho potvrzená účast je pozitivní zprávou pro fanoušky značky i jablečného ekosystému.