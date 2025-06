AirTag prozradil, co se děje s teniskami, které darujete charitě

Co se vlastně stane s oblečením, které vhodíte do kontejneru na charitní sbírky? Tuto otázku si položil už nejeden dárce – a jeden z nich se rozhodl zjistit pravdu poněkud netradičním způsobem. Uživatel TikToku s přezdívkou Moe.Ha totiž do svých starých tenisek ukryl Apple AirTag, vhodil je do kontejneru Německého červeného kříže v Mnichově – a začal sledovat jejich cestu přes aplikaci Najít.

Z Mnichova až na Balkán

O pět dní, několik hraničních přechodů a bezmála 800 kilometrů později se tenisky objevily v secondhandu v Bosně a Hercegovině. Podle záznamů z AirTagu prošly Rakouskem, Slovinskem a Chorvatskem, než skončily na regálu v bosenském městě – a to s cenovkou okolo deseti eur. Moe se na místo skutečně vydal, tenisky našel, a znovu si je koupil. Když se personálu obchodu zeptal, odkud boty pocházejí, prodavačka odpověděla, že je přivezl její šéf z Německa.

Fotogalerie AirTag klíčenka iPouzdro 17 apple airtag keychains AirTag- FB Silikonové klíčenky na AirTag - 1 AirTag LsA 6 AirTag LsA 3 AirTag skrabance LsA 8 AirTag skrabance LsA 5 AirTag skrabance LsA 4 Vstoupit do galerie

Skandál, nebo běžná praxe?

Na první pohled to může působit podezřele – darujete oblečení charitě a ono skončí v cizině na pultě prodejny. Nejde nicméně o žádné spiknutí, ale o běžný a oficiálně popsaný systém zpracování darů. Podle webu Německého červeného kříže probíhá celý proces následovně:

„Máme po Německu rozmístěno přibližně 18 000 kontejnerů na použitý textil. (…) Existují dva modely zpracování. V rámci takzvaného modelu skladového hospodářství jsou dary tříděny Červeným křížem, vhodné kusy putují do skladů a charitních obchůdků. Přebytek je prodán recyklační firmě. V modelu výkupu je obsah kontejneru prodán firmě celý. Výnos z prodeje slouží k financování našich zákonných činností.“

To znamená, že se zcela legálně a v souladu s pravidly může stát, že vaše darované oblečení skončí v rukou zcela jiné firmy – a ta ho může prodat dál, klidně i do zahraničí. Zkušenost uživatele Moe.Ha je tedy spíše ilustrací reality, než šokujícím odhalením. Systém charitních sbírek často zahrnuje třídění, přeprodej a export – což může působit zvláštně, ale zároveň přináší finanční prostředky na další humanitární pomoc.