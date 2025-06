AirTag 2 odhalen v iOS 18.6! Kdy se jej dočkáme?

Že Apple chystá druhou generaci AirTagu, není žádným velkým tajemstvím. Spekulace o jeho premiéře se na internetu objevují prakticky celý letošní rok. Mnozí leakeři dokonce jeho představení předpovídali na květen či červen, což odpovídalo i dřívějším informacím reportéra Marka Gurmana z Bloombergu, který nový lokalizátor zasadil „zhruba do poloviny roku“. Jenže červen se pomalu chýlí ke konci, WWDC už je dávno za námi a nový AirTag stále nikde.

Situace se ale přece jen pohnula, byť zatím jen digitálně. Nejnovější vývojářská beta iOS 18.6 totiž v kódu ukrývá přímou zmínku o podpoře druhé generace AirTagu. To znamená, že Apple už má všechno připravené a především, že novinka nebude vázaná až na iOS 26. Jinými slovy, nebude nutné mít nejnovější systém, což je pro spoustu uživatelů velmi dobrá zpráva.

Horší zprávou ale je, že podle informací portálu 9to5Mac Apple interně přesunul uvedení AirTagu 2 na podzim – tedy na období, kdy tradičně představuje nové iPhony. Pokud se tedy nic nezmění, dočkáme se nového trackeru až někdy kolem září. Teoreticky by ho mohl ukázat dříve a některé funkce si schovat na později, ale to se prý nejeví jako příliš pravděpodobné.

A co vlastně druhá generace přinese? Dosavadní úniky hovoří jasně. V hlavní roli by se měl objevit vylepšený čip UWB druhé generace, díky kterému by se měl výrazně zvednout dosah i přesnost lokalizace. Zatímco současný AirTag umí lokalizovat na nějakých 15 metrů, ten nový by měl zvládat až 60. To by mohlo být zásadní zlepšení, které pocítíte hned při prvním hledání klíčů zapadlých mezi sedačky.

Změny se mají dotknout i bezpečnosti. Apple údajně reaguje na případy, kdy lidé zneužívali AirTagy ke sledování jiných tím, že vypínali jeho reproduktor. Nový model by měl být na takové zásahy méně náchylný, a tím pádem i bezpečnější. Novinek se dočkáme i v oblasti baterie. Apple totiž možná zcela změní způsob napájení. Jestli se skutečně dočkáme dobíjecí varianty místo klasické CR2032, zatím jisté není, ale signály tím směrem rozhodně míří.

Je tedy jasné, že Apple bere druhou generaci AirTagu vážně. Nejde o kosmetické úpravy, ale o solidní evoluci produktu, který si našel cestu do každodenního života mnoha uživatelů. A přestože jsme ho očekávali o pár měsíců dřív, zdá se, že si na něj ještě chvíli počkáme. Dobrá zpráva ale je, že ten čekací vlak už je zřejmě na poslední zastávce.