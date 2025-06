tvOS 26 zřejmě předčasně odhalil brzký příchod nové Apple TV!

Vypadá to, že se letos na podzim dočkáme nové generace Apple TV 4K, a jak už to u Applu bývá, detaily o chystaném produktu stihla velmi pravděpodobně s předstihem prozradit nová verze systému tvOS 26. Nový OS, který Apple představil teprve na začátku června, totiž naznačuje, že se nová generace Apple TV dočká velké hardwarové změny – konkrétně zabudované FaceTime kamery.

Nová Apple TV 4K už letos na podzim

Poslední Apple TV 4K (2022) už má něco za sebou, takže není překvapením, že Apple plánuje její nástupce na letošní podzim. Ostatně, o vývoji nové Apple TV se v kuloárech šušká už poměrně dlouho, přičemž někteří leakeři tvrdili, že ji Apple ukáže už letos na jaře, což se však evidentně nestalo. Podzimní představení se tak zdá čím dál tím pravděpodobnější s tím, že se v souvislosti s novinkou nejčastěji mluví o výkonnějším čipu A18 nebo A17 Pro, podpoře Apple Intelligence, ale i o prvním vlastním Wi-Fi a Bluetooth modemu od Applu. Tou největší a zároveň nejzajímavější novinkou ale má být integrovaná kamera a právě ta získává díky tvOS 26 reálnější obrysy.

V tvOS 26 jako takovém není mnoho novinek, ale o to více vyniknou ty, které tam přibyly. Právě díky tomu si tak nelze nevšimnout, že se mnoho z nich točí kolem FaceTime. Apple i ve své tiskové zprávě vydané právě v souvislosti s představením tvOS 26 zdůrazňuje například personalizované kontaktní obrazovky, notifikace hovorů na obrazovce a především rozšíření živých titulků (Live Captions) o další jazyky včetně japonštiny, korejštiny nebo francouzštiny.







To vše působí možná na první pohled jako drobnosti, ale faktem zůstává, že FaceTime dnes na Apple TV využívá minimum uživatelů, protože vyžaduje iPhone s Continuity kamerou a speciální držák na televizi, potažmo minimálně chytré umístění telefonu, aby vás byl schopný snímat. Pokud by se ale do Apple TV 4K dostala přímo vestavěná kamera, novinky ohledně FaceTIme by začaly dávat mnohem větší smysl.

Systém tvOS 26 také nově při spuštění zobrazuje výběr uživatelského profilu, což znamená, že FaceTime bude moct správně pracovat s vašimi kontakty hned po zapnutí zařízení. I to lze brát svým způsobem jako důkaz toho, že Apple připravuje půdu pro běžné používání videohovorů přímo z Apple TV.

Stane se z Apple TV univerzálnější produkt?

Podobná příprava software ze strany Applu ještě před uvedením nového hardwaru přitom není ničím výjimečným. Vždyť v minulosti jsme na WWDC viděli nesčetněkrát novinky, které byly jako šité na míru hardwaru, o jehož příchodu se už tehdy spekulovalo a který nakonec později dorazil, aby skutečně dokázal tyto novinky využít naplno. Jestli tedy Apple investoval tolik práce do úprav FaceTime pro Apple TV, velmi pravděpodobně to znamená, že kamera bude nově přímo součástí zařízení, nikoli jen přídavným doplňkem.

Pokud Apple opravdu představí Apple TV 4K s kamerou, půjde o největší změnu této řady od jejího uvedení. Ať už půjde o FaceTime hovory, ovládání gesty nebo propojení s iPhonem a Vision Pro, je zřejmé, že se Apple TV mění z multimediálního přehrávače na domácí komunikační hub. Právě to by přitom mohlo zvýšit její popularitu jako takovou, která v současnosti nějak závratná není. Nechme se tedy překvapit, zda se tyto předpoklady naplní. Bylo by to ale určitě super.