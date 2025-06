Tato nová funkce z iOS 26 je jako dělaná pro chystané AirPods s kamerami!

Systém iOS 26 přináší zásadní novinky nejen pro iPhone, ale i pro další Apple zařízení. A nová funkce Camera Remote pro AirPods vypadá jako přímá příprava na příchod AirPods Pro 3 s kamerami.

Sluchátka jako dálkový ovladač fotoaparátu

V iOS 26 můžete pomocí AirPods ovládat fotoaparát na iPhonu podobně jako pomocí aplikace Fotoaparát na Apple Watch. Stačí stisknout stopku sluchátka – jedním stiskem pořídíte snímek, delším stiskem spustíte nebo zastavíte nahrávání videa.

Dle popisu v nastavení iOS 26:

„Pořizujte fotky, zahajte nebo zastavte nahrávání a další akce pomocí buď jedním stisknutím nebo stisknutím a podržením. Pokud zvolíte jednoduchý stisk, nebudou k dispozici gesta pro ovládání přehrávání. Pokud zvolíte stisk a podržení, nebude k dispozici režim poslechu a gesta pro Siri.“

Pro uživatele bez Apple Watch tak AirPods nabízejí elegantní způsob, jak spustit fotoaparát vzdáleně. Ale to nejzajímavější může teprve přijít.

Kamery v AirPods Pro 3? Vše tomu nasvědčuje

Analytici Ming-Chi Kuo i Mark Gurman naznačují, že Apple chystá nové AirPods Pro s kamerami. Kuo zmiňuje infračervené snímače, Gurman mluví o zapojení AI pro rozpoznání okolí a zpětnou vazbu uživateli v reálném čase.

Funkce Camera Remote v iOS 26 by tak mohla být předvojem pokročilé vizuální inteligence – podobně jako na iPhonu, kde AI analyzuje snímky a nabídne kontextové funkce.

Při stisknutí tyčinky sluchátek by AirPods Pro 3 mohly pořídit snímek okolí a v uchu zobrazit AI výstup. Apple by mohl funkce rozdělit tak, že stisk by fotil a stisk s podržením aktivoval AI rozpoznání. Shodně jako tlačítka ve Fotoaparátu.

A pozor: v nastavení iOS 26 se nové ovládání AirPods nachází v sekci „Camera Control“. Zatím nemá jiné funkce – což jen podporuje teorii, že se připravuje větší využití kamer v AirPods.

Je tedy nová funkce ovládání fotoaparátu jen kosmetická novinka, nebo první střípek velké změny? Vše nasvědčuje tomu, že se v roce 2026 dočkáme AirPods Pro 3 s kamerami a AI.