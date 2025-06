Máte tyto Apple Watch? V žádném případě si na ně neinstalujte 2. betu watchOS 26!

Majitelé všech verzí Apple Watch Hermès by si měli dát velký pozor na novou beta verzi systému watchOS 26. Jak se totiž ukazuje, právě tento luxusní model hodinek je s druhou betou aktuálně zcela nekompatibilní, a situace je vážnější, než by se mohlo na první pohled zdát.

Podle oficiálních poznámek Applu k vydání způsobuje watchOS 26 Beta 2 u Apple Watch Hermès opakované pády systému, přehřívání a dokonce i nemožnost dobíjení. Jinými slovy se hodinky v tomto stavu stávají prakticky nepoužitelnými. Vše přitom nasvědčuje tomu, že za problémy může samotný exkluzivní ciferník Hermès, který je v systému aktivován právě při detekci těchto modelů.

Potíže se ale neomezují jen na samotné hodinky. Beta verze iOS 26 pro iPhone, která je s watchOS 26 úzce provázaná, způsobuje další komplikace. Aplikace Watch se uživatelům s přidruženými hodinkami Hermès vůbec nespustí, a to ani po několika pokusech. Jediným způsobem, jak se dostat zpět do funkčního stavu, je odpárování Apple Watch Hermès, což aplikaci opět „odemkne“. Pokus o jejich nové spárování ale selže, takže se hodinky stanou nepoužitelnými i z pohledu propojení s iPhonem.

Že se jedná o poměrně vážný problém potvrzuje i to, že i samotná Apple Apple oficiálně nedoporučuje aktualizaci pro tento konkrétní model hodinek. Pokud jste tedy majitelem některé z prémiových verzí Apple Watch Hermès a stále jste nepřešli na nejnovější beta verze iOS 26 a watchOS 26, rozhodně to zatím nedělejte. Dá se nicméně předpokládat, že Apple situaci rychle vyřeší v následujících aktualizacích, nicméně do té doby platí jasné doporučení: beta verze a Hermès modely nejdou aktuálně dohromady a jejich kombinace by vás mohla stát nejen čas, ale i klidné nervy.