GTA 6 Online detaily unikly na internet! Je na co se těšit

Už je to více než deset let, co Rockstar vypustil do světa GTA Online a rozhodně nelze říct, že by to byla jen doprovodná online složka ke GTA V. Ba právě naopak, z této multiplayerové odbočky se stala nejvýdělečnější hra v historii Rockstaru, a i proto se studio netají tím, že na její moderní nástupce sází nemalé naděje.

Nová verze GTA Online, která nese kódové označení GTA6MP, je podle zákulisních informací už v pokročilé fázi vývoje. Na rozdíl od původního GTA Online, které se vyvíjelo mezi lety 2008 a 2013 téměř odděleně od hlavní hry, má být tentokrát multiplayer součástí konceptu GTA VI už od začátku.

Co Rockstar chystá konkrétně?

Klíčovou součástí návrhu původně bylo i cloudové hraní, díky kterému tak měla být hra dostupná de facto komukoliv s připojením k internetu. Vývojáři se snažili o minimalizaci latencí a maximální plynulost, ale po krachu služby Google Stadia v roce 2023 od těchto plánů zčásti ustoupili. Přesto některé myšlenky přetrvaly a výsledek bude podle všeho stát za to. Zda využijí jiné cloudové služby, nebo se rozhodnou jen využít technologie, které měli právě v souvislosti se Stadií přichystané, nicméně zatím není zcela jasné.

Největší změna se má odehrát v samotném propojení hráčů. Rockstar údajně vyvíjí novou síťovou technologii s názvem „Fluid Access“, která by měla zcela odstranit pocit, že jste omezeni konkrétní herní seancí. Jinými slovy: žádné přepínání serverů, žádné zdlouhavé pozvánky, žádné nekonečné načítání aktivit. Vše by mělo fungovat v reálném čase napříč hráčskou základnou. Díky tomu se mají aktivity v otevřeném světě spouštět s hráči z různých session naprosto plynule a bez přerušení, a to bez nutnosti opouštět vlastní instanci světa.

Další zajímavostí je plánovaný počet hráčů na jednu session. Ten by měl podle ambicí vývojářů činit až 96 hráčů najednou. Aktuálně ale zdroje hovoří o tom, že technické testy zvládají 64 hráčů, což je i tak výrazný skok oproti současnému stavu, který je na polovině.

Ačkoli je možné, že se některé cíle v průběhu vývoje upraví, je evidentní, že Rockstar pracuje na dosud nejpropracovanější verzi online světa, který by měl přinést nejen poutavější zážitek, ale i technický posun o generaci dál. Zkrátka a dobře, pokud jste s GTA Online strávili stovky hodin, připravte se na multiplayer nové éry. Ten totiž míří vysoko.