Gladiš, Stroukal, Kicom: Překvapivá odolnost trhů a kde hledat příležitosti v roce 2025

Letošní debata se soustředila na fascinující paradox: navzdory geopolitickým otřesům a makroekonomickým výzvám si akciové trhy udržují překvapivou odolnost. Klíčovým poselstvím pro investory je aktivní a promyšlený přístup, který dokáže využít volatilitu a strukturální změny.

Akciové trhy: Překvapivá odolnost a zájem investorů

Hlavním překvapením roku 2025 je schopnost akciových trhů překonávat negativní zprávy. Navzdory politické nejistotě, obchodním tarifům Donalda Trumpa a eskalujícím geopolitickým konfliktům (Ukrajina, Blízký východ) se trhy drží poblíž historických maxim. Daniel Gladiš i Michal Semotan se shodli, že táto odolnost je z velké části dána nadále silnou ziskovostí firem, přestože odhady do budoucna postupně klesají.

Trhy vykazují silný zájem investorů o akcie, což udržuje ceny vysoko, i když z fundamentálního pohledu se některé tituly mohou jevit jako přeceněné. Odborníci se shodují, že volatilita by neměla investory odrazovat, ale měla by být vnímána jako příležitost. „Je vždycky lepší, když takové příležitosti přijdou, než když nepřijdou vůbec. Volatilitu by investoři měli vyhledávat a být připraveni ji maximálně využít,“ uvedl Michal Semotan.

Makroekonomická situace: Fiskální rizika a budoucnost dolaru

Dominik Stroukal upozornil na hlavní makroekonomická rizika, zejména americký rozpočtový deficit, který v době míru dosahuje až 7 % HDP. V kombinaci s rostoucím úrokovým zatížením a veřejným dluhem to představuje dlouhodobou hrozbu. Jednou z možných cest ven je podle expertů strategie kombinující vyšší inflaci a nižší sazby, která snižuje reálnou hodnotu dluhu.

Klíčovým faktorem je také budoucnost amerického dolaru. Spojené státy usilují o jeho oslabení kvůli podpoře exportu, což může ovlivnit globální kapitálové toky. Ačkoli v krátkodobém horizontu není k dolaru alternativní rezervní měna, jeho dominanci mohou oslabit geopolitické tlaky a strukturální změny. Fed navíc nově očekává vyšší inflaci, pomalejší pokles sazeb a nižší reálný HDP.

Investiční strategie: Fundamenty, trpělivost a selektivita

Investoři by podle odborníků měli hledat firmy s udržitelnou konkurenční výhodou a kvalitním managementem. Michal Semotan zmínil sektory s růstovým potenciálem, například kyberbezpečnost, polovodiče a jadernou energetiku.Daniel Gladiš pak vidí příležitosti v japonských akciích a strukturálních změnách indexu Nikkei 225. Ve svém portfoliu nově představil například United Rentals.

Přes vysoké valuace lze podle expertů i nadále nalézt podhodnocené příležitosti. Důraz je kladen na pravidelné investování (DCA) a trpělivost, přičemž volatilita by měla sloužit jako nástroj pro budování pozic.

Kryptoměny: Bitcoin na cestě k digitálnímu zlatu?

Bitcoin letos překonal hranici 100 000 USD a nadále poutá pozornost investorů. Marek Vaňha i Kicom se shodli, že jehocena je silně navázána na likviditu a vývoj akciových trhů. Zatím nepůsobí jako bezpečné aktivum v době nejistoty, ale může se k tomu statusu postupně přiblížit.

Zajímavým vývojem jsou také regulace stablecoinů v USA, například připravovaný Genius Act. Tyto kroky by mohly zlepšit využití stablecoinů v běžných platbách a narušit dominanci karetních společností. Altcoiny jsou i nadále považovány za vysoce rizikové, zatímco Bitcoin zůstává hlavní volbou pro dlouhodobé držení.

Komodity: Nový růstový cyklus?

Komoditní trhy nabízejí z pohledu investorů zajímavé možnosti. Zatímco drahé kovy jako zlato a platina jsou vhodné pro dlouhodobé držení, tzv. „soft komodity“ (např. káva, kakao, pomerančový koncentrát) reagují silně na klimatické jevy jako El Niño. Prudké cenové výkyvy v posledních letech potvrzují, že tyto trhy nabídnou spíše krátkodobé spekulativní příležitosti.

Rostoucí poptávka po lithiu, energiích a kovech v souvislosti s elektrifikací a umělou inteligencí naznačuje možný počátek nového růstového cyklu. Dlouhodobý investiční horizont je však v těchto případech klíčový.

Závěr: Informovanost, diverzifikace a rozvaha

Rok 2025 přináší řadu rizik, ale také investičních příležitostí. Klíčem k úspěšnému investování je informovanost, diverzifikace a schopnost pracovat s volatilitou. Sentiment investorů je v současnosti opatrný a v mnoha případech pasivní – což může představovat ideální okamžiky pro vstup na trh. Vzdělávání a průběžná orientace v trendech jsou proto nezbytnými nástroji každého investora.

Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.