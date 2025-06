Chcete mít na ruce něco hodnotnějšího, jak Apple Watch? Zkuste značku Longines

Komerční sdělení: Apple Watch jsou tu s námi teprve od roku 2015. Jejich přínos do našich životů je nesporný, co když si ale chcete dát digitální detox a mít na ruce něco, co za pár let nebude jen elektronický odpad, ale ocení to i budoucí generace? Značka Longines letos slaví zajímavý milník.

Je tomu totiž 100 let od představení prvních náramkových hodinek s ukazatelem druhé časové zóny, které se jmenují Zulu Time. Dnes sice můžete mít v Apple Watch ukazatel času snad pro všechna časová pásma na světě, jenže před stoletím se jednalo o zásadní konstrukční milník v oblasti klasických hodinek.

Jak se totiž rozmáhala železniční, námořní a následně i letecká doprava, tak představila v roce 1925 značka Longines jako první na světě náramkové hodinky, které na jednom číselníku ukazovaly více světových časů. Na toto know how navázala značka v roce 2022 podkolekcí Longines Spirit Zulu Time, která obsahuje 42 a i 39mm pouzdro a oboustranně otočnou lunetou s keramickou vložkou a 24h stupnicí. Letos pak přišly další novinky.

Nosí je i Superman

Špičkou tohoto portfolia je model Longines Spirit Zulu Time 1925 s kartáčovanou vložkou lunety z růžového zlata s příměsí mědi a s velikostí ocelového pouzdra 39 mm. Mimochodem měď tu symbolizuje nultý poledník procházející britskou Královskou greenwichskou observatoří. Jejich exkluzivitu podtrhuje i fakt, že je nosí Clark Kent (Muž z oceli), Geralt z Rivie (Zaklínač), vévoda ze Suffolku (Tudorovci) a ambasador značky herec Henry Cavill.

Růžové zlato najdete i na ručkách, číslicích a minutové stupnici, stejně jako rotoru samonátahu, který má tuto PVD povrchovou úpravu a je na něm zobrazena Země s nultým poledníkem uprostřed. Kalibr strojku je vlastní L844.4 s křemíkovým vláskem. Stojek je antimegnetický, a přesný, protože má certifikaci COSC. Jeho rezerva chodu je 72 hodin. Ještě se hodí dodat, že voděodolnost hodinek je 100 m.

Tato novinka je k dispozici ve speciálním výročním boxu, ve kterém najdete i náhradní černý NATO řemen. Exkluzivitě však odpovídá i cena, která je 98 800 Kč. Longines Spirit Zulu Time 1925 jsou ale šperkem, který vás nebude otravovat notifikacemi, tím, ať se začnete hýbat nebo snad tím, že potřebuje dobít baterii. Svou hodnotu navíc budou mít i za desítky let, což se o žádných chytrých hodinkách říct rozhodne nedá.

