Legendární reklamní kampaň Applu slaví neskutečný úspěch! Za co dostala cenu?

Legendární reklamní série „Shot on iPhone“ od Applu si odnesla jedno z nejprestižnějších ocenění reklamního průmyslu – Grand Prix v kategorii Creative Effectiveness Lions na letošním Cannes Lions International Festival of Creativity. A to rozhodně není to špatné pro kampaň, která začala před deseti lety.

Creative Effectiveness Lions oceňuje kampaně, které dlouhodobě dokazují obchodní dopad díky kreativitě. Letos navíc zaznamenala tato kategorie čtvrtý rok po sobě růst v počtu přihlášek, tentokrát o 6,5 % oproti roku 2024.

Ze 300 přihlášených prací porota ocenila jen 17: tři získaly zlato, šest stříbro, sedm bronz a jedinou Grand Prix si odnesl právě Apple se svou agenturou TBWA\Media Arts Lab.

Nejdelší kampaň Applu slaví vrcholný úspěch

Kampaň „Shot on iPhone“ byla spuštěna před deseti lety a stala se jednou z nejznámějších marketingových iniciativ Applu, která zdůrazňuje jeden z hlavních prodejních argumentů iPhonu – jeho fotoaparát. Jak vyplývá z tiskové zprávy Cannes se seznamem vítězů, podle dat Counterpoint Research z roku 2025 je právě kvalita fotoaparátu klíčovým faktorem, který pomohl iPhonu stát se nejprodávanějším smartphonem na světě.

Fotogalerie Shot on iPhone 62282-129078-shotoniphonechinesenewyear2025-xl iphone outdoor shot Shot on iPhone 16 Pro-BTS-The Weeknd-2 Shot on iPhone 16 Pro-BTS-The Weeknd-5 Shot on iPhone 16 Pro-BTS-The Weeknd-6 Vstoupit do galerie

Andrea Diquez, globální ředitelka agentury GUT a letos předsedkyně poroty, ocenila schopnost kampaně stírat hranice mezi uměním a každodenním životem:

„‘Shot on iPhone’ získala Grand Prix za neskutečnou schopnost demokratizovat kreativitu a proměnit každodenní momenty v umění. Tato kampaň vynikla jako mistrovská ukázka toho, jak povýšit obsah tvořený uživateli a vybudovat dlouhodobou platformu s perfektním provedením. Když klient sází na dlouhodobou platformu postavenou na vysoce kreativní práci, která rezonuje globálně i lokálně, je to magie – a právě tato jedinečná kombinace jí plně zasloužila nejvyšší ocenění v oboru.“

Pro Apple je toto uznání vyvrcholením dekády kreativní práce, která motivovala běžné uživatele ukazovat světu, co dokáže fotoaparát iPhonu – a proměnila běžné snímky na celosvětovou reklamní platformu.