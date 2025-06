Recenze Plaud Note: Digitální AI záznamník, který s pomocí ChatGPT mění pravidla hry

V dnešní uspěchané době, kdy jsme neustále zavaleni informacemi, se efektivní správa poznámek a záznamů stává klíčovou dovedností. Ať už jste student na přednášce, manažer na poradě, novinář vedoucí rozhovor, nebo prostě jen někdo, kdo si chce zaznamenat prchavou myšlenku, tradiční metody často selhávají. Právě zde nastupuje Plaud Note, revoluční zařízení, které propojuje elegantní hardwarový záznamník s ohromujícím výkonem umělé inteligence, konkrétně s modelem ChatGPT 4. Tento produkt neslibuje nic menšího než kompletní transformaci způsobu, jakým zachycujeme, zpracováváme a využíváme mluvené slovo. Není to jen další diktafon. Je to osobní asistent, který poslouchá, přepisuje a shrnuje za vás. Jak si tento technologický skvost, ověnčený cenami za design, vede v reálném světě? Pojďme to zjistit v naší podrobné recenzi.

Obsah balení a technické specifikace

Již při pohledu na balení je zřejmé, že Plaud Note cílí na prémiový segment. Po rozbalení na vás čeká promyšlený set příslušenství, který zajišťuje maximální flexibilitu hned od začátku:

Samotný AI digitální záznamník Plaud Note

Elegantní MagSafe kompatibilní pouzdro

MagSafe kompatibilní adaptér (prstenec) pro telefony, které nepodporují MagSafe

Nabíjecí kabel USB-A

Redukce z USB-A na USB-C

Stručná uživatelská příručka

Klíčové technické specifikace:

Paměť: Integrované 64GB úložiště (až 480 hodin záznamu) + 10 000 minut cloudového úložiště zdarma

Integrované 64GB úložiště (až 480 hodin záznamu) + 10 000 minut cloudového úložiště zdarma Baterie: 400 mAh Li-Ion, výdrž až 30 hodin nepřetržitého nahrávání, 60 dní v pohotovostním režimu

400 mAh Li-Ion, výdrž až 30 hodin nepřetržitého nahrávání, 60 dní v pohotovostním režimu Procesor AI: ChatGPT 4 pro přepis a sumarizaci

ChatGPT 4 pro přepis a sumarizaci Jazyková podpora: 57 jazyků, včetně češtiny a slovenštiny

57 jazyků, včetně češtiny a slovenštiny Režimy nahrávání: Duální režim – (1) Hlasové poznámky (duální mikrofony, dosah až 10 m), (2) Telefonní hovory (snímač vibrací)

Duální režim – (1) Hlasové poznámky (duální mikrofony, dosah až 10 m), (2) Telefonní hovory (snímač vibrací) Formát záznamu: WAV

WAV Ovládání: Fyzické tlačítko s haptickou odezvou a fyzický přepínač režimů

Fyzické tlačítko s haptickou odezvou a fyzický přepínač režimů Design: Rozměry přibližně jako platební karta, tloušťka 3 mm, hliníkové tělo

Rozměry přibližně jako platební karta, tloušťka 3 mm, hliníkové tělo Funkce: Bluetooth konektivita, AI potlačení šumu (3 úrovně, aplikovatelné i zpětně), LED indikátor

Bluetooth konektivita, AI potlačení šumu (3 úrovně, aplikovatelné i zpětně), LED indikátor Ocenění: Red Dot Design Award 2024, iF Design Award 2024

Design, konstrukce a ovládání

První, co vás na Plaud Note zaujme, je jeho neuvěřitelně tenký a minimalistický design. S tloušťkou pouhé 3 milimetry a rozměry srovnatelnými s platební kartou se snadno vejde do peněženky, kapsy u saka nebo diáře. Není to žádná neforemná plastová krabička, ale elegantní kus hardwaru vyrobený z prémiového hliníku. Není tak divu, že jeho design získal prestižní ocenění Red Dot a iF Design za rok 2024.

Ovládání je geniálně jednoduché a intuitivní, což je v ostrém kontrastu s jeho technologickou propracovaností. Na těle zařízení najdete pouze dva fyzické ovládací prvky:

Posuvný přepínač: Slouží k volbě mezi dvěma režimy nahrávání – nahráváním hlasových poznámek z okolí, nebo nahráváním telefonních hovorů. Jediné tlačítko: Slouží pro spuštění a zastavení nahrávání. Jedno stisknutí nahrávání zapne, další stisknutí ho vypne.

Tento minimalistický přístup eliminuje jakékoli složitosti. O tom, že zařízení nahrává, jste informováni decentní haptickou (vibrační) odezvou a rozsvícením malé LED diody.

Klíčové vlastnosti a nahrávání v praxi

Plaud Note není jen jednoúčelové zařízení. Jeho síla spočívá ve dvou specializovaných režimech nahrávání.

Režim hlasových poznámek: V tomto režimu zařízení využívá dva vysoce kvalitní mikrofony, které jsou schopny čistě zachytit zvuk až na vzdálenost 10 metrů. Je ideální pro nahrávání přednášek, porad, rozhovorů nebo jakýchkoli osobních poznámek. Kvalita záznamu je vynikající, a to i v mírně rušnějším prostředí.

V tomto režimu zařízení využívá dva vysoce kvalitní mikrofony, které jsou schopny čistě zachytit zvuk až na vzdálenost 10 metrů. Je ideální pro nahrávání přednášek, porad, rozhovorů nebo jakýchkoli osobních poznámek. Kvalita záznamu je vynikající, a to i v mírně rušnějším prostředí. Režim nahrávání telefonních hovorů: Zde Plaud Note přichází s inovativním řešením. Jakmile je záznamník umístěn v přiloženém MagSafe pouzdře a připevněn na zadní stranu telefonu, aktivuje se hardwarový snímač vibrací. Ten nezaznamenává zvuk z reproduktoru telefonu, ale vibrace, které vznikají při mluvení. Díky tomu je záznam hovoru naprosto čistý, bez ohledu na okolní hluk, a hlavně je imunní vůči jakýmkoli softwarovým omezením nahrávání hovorů v operačních systémech telefonů.

Kvalitu záznamu dále vylepšuje funkce AI potlačení šumu, kterou lze aplikovat i zpětně na již pořízené nahrávky. Můžete si vybrat ze tří úrovní intenzity, takže i záznam z rušné kavárny můžete přeměnit na čistý a srozumitelný text.

Co se týče kapacity, Plaud Note vyniká. Vestavěná 64GB paměť pojme až 480 hodin záznamu. Baterie s kapacitou 400 mAh pak zvládne až 30 hodin nepřetržitého nahrávání na jedno nabití. V pohotovostním režimu vydrží až 60 dní. To znamená, že se nemusíte obávat, že by vám v půlce důležité schůzky došla paměť nebo baterie.

Umělá inteligence v akci

Samotné nahrávání je jen začátek. Skutečná magie Plaud Note se odehrává po synchronizaci záznamů s mobilní aplikací PLAUD. Zde přichází ke slovu integrovaná umělá inteligence poháněná nejnovějším modelem ChatGPT 4.

Přepis (Transkripce): Nahrávka je s vysokou přesností převedena na text. Podpora 57 jazyků, včetně bezchybné češtiny a slovenštiny, je samozřejmostí. Přepis je rychlý a překvapivě přesný, i když si samozřejmě poradí lépe s čistou a srozumitelnou řečí. Souhrn (Sumarizace): Z několikahodinové přednášky nebo porady vám AI během okamžiku vytvoří strukturovaný souhrn klíčových bodů. Myšlenkové mapy, osnovy, výtahy: Aplikace nabízí různé šablony pro zpracování textu. Můžete si nechat vytvořit přehlednou myšlenkovou mapu, strukturovanou osnovu, nebo deníkový zápis. To dramaticky urychluje další práci s informacemi.

Celý proces trvá jen několik minut a šetří hodiny manuální práce. Je to nástroj, který vám nedává jen surová data, ale rovnou zpracované a použitelné informace.

Aplikace Plaud a PLAUD AI Membership

Aplikace PLAUD je mozkem celého systému. Umožňuje spravovat nahrávky, synchronizovat je s cloudem a hlavně využívat všechny AI funkce. K dispozici jsou tři modely členství:

PLAUD AI Membership Starter (Zdarma): Tento plán je překvapivě štědrý. Získáte v něm 300 minut přepisu měsíčně zdarma, přístup k téměř všem AI funkcím a 10 000 minut cloudového úložiště pro vaše záznamy. Pro většinu běžných uživatelů bude tento plán naprosto dostačující.

Tento plán je překvapivě štědrý. Získáte v něm 300 minut přepisu měsíčně zdarma, přístup k téměř všem AI funkcím a 10 000 minut cloudového úložiště pro vaše záznamy. Pro většinu běžných uživatelů bude tento plán naprosto dostačující. Dále jsou zde PLAUD AI Membership Pro (232,5 korun měsíčně/2790 korun ročně) nebo Unlimited režim (499,2 korun měsíčně/ 5990 korun ročně), které posouvají limity dál a hodí se spíše pro profesionály.

Je to zařízení, které najde uplatnění v rukou všech, kdo se účastní schůzek, přednášek, rozhovorů nebo si jen potřebuje efektivně zaznamenávat myšlenky. Eliminuje stres z toho, že si nestíháte dělat poznámky, a umožňuje vám plně se soustředit na obsah sdělení.

Štědrý bezplatný plán „Starter“ navíc odstraňuje bariéru pro vstup a umožňuje vyzkoušet si plný potenciál AI funkcí bez nutnosti okamžité investice do předplatného. Plaud Note je víc než jen gadget; je to inteligentní partner, který vám šetří to nejcennější. Váš čas. Pokud hledáte způsob, jak pracovat chytřeji, nikoliv tvrději, Plaud Note je jedním z nejpůsobivějších nástrojů, které si dnes můžete pořídit. Jeho cena je 4490 korun.

Plaud Note koupíte zde