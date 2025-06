Epic Games rozdává zdarma super hru pro PC! Už jste si ji vyzvedli?

Pokud patříte mezi fanoušky videoher, zbystřete. Epic Games Store totiž nelení a i tento týden rozdává zdarma novou hru na PC. A že je opět o co stát. K dispozici je totiž velmi oblíbená hororová detektivní hra The Operator. Jak už však má Epic ve zvyku, zdarma hry příliš dlouho nebudou – rozdávání skončí konkrétně příští čtvrtek v 16:59.

The Operator je atmosférická hororová hra, která kombinuje detektivní práci s prvky napětí a psychologického thrilleru. V roli operátora tísňové linky 911 se hráč ocitá uprostřed podivných a znepokojivých událostí, které se postupně vymykají realitě. Hra sází na silnou narativní složku a vytváří neustálý pocit nejistoty skrze zvukové stopy, rušivé zprávy i mrazivou izolaci.

Místo klasické akce se soustředí na vyšetřování, práci s databázemi a propojení volajících s případy. Zároveň využívá minimalistické vizuální zpracování, které jen podtrhuje tíživou atmosféru. Velkou roli hraje morální rozhodování, kdy je na hráči, komu věřit a jak reagovat. Postupně se odhalují děsivé souvislosti, které přesahují běžné kriminální případy. Hra připomíná tituly jako Papers, Please nebo Not For Broadcast, ale v mnohem temnějším pojetí. Díky originálnímu konceptu a výtečné práci se zvukem si získala pozornost fanoušků psychologického hororu. The Operator ukazuje, že děsivá atmosféra nemusí vznikat jen z příšer, ale i z obyčejných slov a lidských hlasů.

Pokud tedy máte tento typ her rádi, určitě byste si jej neměli nyní nechat ujít. Bohužel, stejně jako v předešlých týdnech, i tentokrát je titul k dispozici jen pro PC a to až do čtvrtka 19. června do 16:59.

The Operator lze zdarma stáhnout zde