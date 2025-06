WhatsApp odkládá spuštění reklam v EU! Kdy dorazí?

Meta tento týden poprvé spustila reklamy přímo uvnitř WhatsAppu pro uživatele po celém světě, ale pro Evropany má novinka zásadní háček: v Evropské unii se reklamy zatím neobjeví – minimálně do roku 2026.

Podle informací od irské Komise pro ochranu osobních údajů (DPC), kterou citoval server Politico, WhatsApp potvrdil, že nový reklamní model v EU spustí nejdříve příští rok. Původně Meta uváděla, že zavádění reklam bude probíhat postupně v následujících měsících, ale o Evropě mlčela a termín konkrétně pro evropské země nikdy oficiálně neoznámila.

WhatsApp v EU reklamy nepouští

Des Hogan z DPC situaci upřesnil: „Tato nová funkce nebude v EU spuštěna dříve než v roce 2026. Byli jsme o tom informováni a budeme s WhatsAppem dále jednat o případných otázkách.“

Globálně se reklamy začaly objevovat v záložce Aktuality v příspěvcích Stav (obdoba Instagram Stories) a v seznamu kanálů. Meta tvrdí, že reklamy jsou navrženy co nejvíce s ohledem na soukromí – využívají ale data jako město, jazyk a interakce s kanály. Navíc pokud má uživatel propojený WhatsApp s Meta Accounts Center, preference z Facebooku a Instagramu ovlivní, jaké reklamy uvidí i ve WhatsAppu.

Právě tento prvek sdílení dat napříč platformami okamžitě vzbudil v EU obavy. DPC už oznámila, že s WhatsAppem a dalšími evropskými úřady detailně prozkoumá reklamní model, než dostane zelenou. „Jsme teprve na začátku. Zapojíme se, jak to děláme u každé nové funkce. Je ještě brzy říci, zda se objeví nějaké nepřekročitelné překážky,“ dodal komisař Dale Sunderland.

Meta má v USA problémy

Celá situace přichází ve chvíli, kdy Meta čelí antimonopolní žalobě v USA, která by mohla vést k rozdělení firmy a oddělení Instagramu a WhatsAppu. Společnost se u soudu tvářila sebevědomě a během procesu povolala jen osm svědků, což mnozí vidí jako signál, že Meta věří ve vítězství. Spuštění reklam, které ještě víc propojí platformy Meta, může být projevem této jistoty.

Meta tradičně tvrdí, že jakékoli zásahy do jejího reklamního a propojeného ekosystému by poškodily malé podniky, které na reklamách závisí. Kritici ale argumentují, že právě tato míra propojení je důvod, proč by měla být společnost rozdělena.