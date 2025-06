Nekompromisní poslech se blíží: Spotify zřejmě co nevidět spustí vlastní Lossless režim!

Po letech slibů a spekulací to konečně vypadá, že Spotify je na prahu spuštění své dlouho očekávané funkce bezztrátového zvuku. Nejnovější desktopové verze aplikace nyní obsahují více odkazů na „Lossless“ streamování, což je zatím nejjasnější signál, že vyšší kvalita zvuku se blíží.

Snímky obrazovky, které dnes sdílel účet @spicetifyapp na síti X, který je zaměřený na nástroje pro správu Spotify, ukazují, že označení „Lossless“ se objevuje v několika dříve skrytých částech rozhraní aplikace.

Spotify 1.2.66 mentions lossless in more parts of UI 👇#NewSpotify #SpotifyLossless #Spotify

Lossless (pigeon) is mentioned in „Connect to the device“ sidebar & under the artist in NPB (Now Playing Bar)

Lossless will be available up to 24-bit/44.1KHz (FLAC + Widevine).

Lossless… pic.twitter.com/QYbqg1ZKN3

— spicetify (@spicetifyapp) June 19, 2025