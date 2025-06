Všechny zásadní Garmin novinky roku 2025, které už společnost představila od jeho začátku

< >

Komerční sdělení: Pro fanoušky společnosti Garmin začal rok 2025 zhurta. Hned 6. ledna totiž vydala společnost své první produkty, a v silné kadenci vydávání novinek pokračuje prakticky do teď. A my jsme za to rádi, protože to dokládá snahu Garminu inovovat své portfolio a přinášet na trh stále nová řešení. Řada Garmin Instinct 3 (6. ledna) Dva roky to Garminu trvalo, než oživil svou řadu Instinct o nové modely. Třetí jejich generace je ale k uživateli hodně vstřícná. Vybírat může z mnoha barev, dvou velikostí (45 a 50 mm) a AMOLED i MIP displeje se solárem nebo bez něho. Překvapením pak byl model Instinct E se 40mm pouzdrem. Potěší přítomnost svítilny a také výdrž. U AMOLED verze se totiž dostanete až na 24 dní na jedno nabití v režimu chytrých hodinek. Cena startuje od 7 490 Kč za model Instinct E, za 45 mm Solar zaplatíte 9 990 Kč a za 45 mm AMOLED 11 290 Kč. Garmin Instinct 3 a Garmin Instinct E koupíte zde

HRM 200 (6. ledna) Hrudní pás Garmin HRM 200 poskytuje přesné údaje o srdeční frekvenci a variabilitě srdeční frekvence (HRV). Získáte s ním tak přesnější údaje při všech typech aktivit. Komunikuje nejen s chytrými hodinkami Garmin, ale také cyklopočítači Edge a kompatibilním fitness vybavením včetně aplikace Tacx Training. Jistou zajímavostí je, že je tu přítomen šifrovaný datový tok srdečního tepu s možností autentizace. Garmin HRM 200 stojí 2 290 Kč. Garmin HRM 200 koupíte zde

Garmin Montana 710, 710i a 760i (8. ledna) Jde o ruční navigace, které jsou vybaveny odolným a snadno čitelným 5“ barevným dotykovým displejem s rozlišením 480 × 800 pixelů, kdy ho můžete pohodlně ovládat i v rukavicích. Určeny jsou pro všechny turisty, cyklisty a outdoorové nadšence. Mají předinstalované TopoActive mapy, které vám zobrazí i obrysy terénu, nadmořskou výšku, všechny řeky, pobřeží a samozřejmě také orientační body. Vyhovují standardu MIL-STD-810 a jejich odolnost proti vodě je IPX7. Cena startuje na částce 16 290 Kč. Garmin Montana 710 koupíte zde

Garmin Approach S44 a S50 (21. ledna) Oba tyto modely určené především pro golfisty mají shodné to, že se vyznačují 1,2“ AMOLED dotykovým barevným displejem s funkcí Always On a rozlišením 390 × 390 pixelů, který je usazen ve 43mm pouzdře s lunetou z eloxovaného hliníku. Baterie jim přitom vydrží až 10 dní. Approach S44 ale nemají snímače, nevyužijete je tedy pro sportovní, fitness ani zdravotní funkce, kdy stojí 8 790 Kč. Approach S50 nabídnou ale nejen kompletní golfové, nýbrž právě i zdravotní a fitness metriky, včetně měření tepu. Jejich cena je 11 290 Kč. Garmin Approach koupíte zde

Garmin Descent G2 (12. února) Tato řada je určena primárně potápěčům, kterým nabízí skutečně unikátní funkce. Oproti modelu Descent G1 je tu dotykový AMOLED displej o velikosti 1,2 palce a rozlišení 390 x 390 pixelů. A ano, kryje jej safír. Polymerové pouzdro zůstalo o velikosti 45,5 mm, je ale kompletně vyrobeno z recyklovaných oceánských plastů. Voděodolnost splňuje normu EN13319 a jde o 10 ATM. Přítomna je podpora více režimů potápění – od technického potápění po freediving – plus oblíbené funkce, jako je skóre připravenosti na potápění. V režimu chytrých hodinek zvládnou 10 dní, jsou kompatibilní se satelitními produkty inReach a stojí 17 490 Kč. Garmin Descent G2 koupíte zde

Garmin tactix 8 (13. února) Řada Garmin Tactix 8 čítá na čtyři modely, kdy můžete volit mezi dvěma velikostmi (47 a 51 mm) a různými technologiemi displejů (AMOLED a Solar), od čehož se také odvíjí nejen výdrž ale samozřejmě i cena. Hodinky jsou určeny pro speciální taktické mise, proto tady najdete opravdu obsáhlý balíček unikátních funkcí, včetně nové aktivity Rucking. Je tu také předinstalovaná balistická kalkulačka Applied Ballistics a všechny modely mají integrovanou svítilnu a odolnost pro potápění do hloubky 40 m. Nechybí ani EKG nebo podrobné Topo mapy. Cena startuje na 34 990 Kč. Garmin Tactix 8 koupíte zde

Garmin vívoactive 6 (1. dubna) Jde o skutečné univerzály, které jsou ale finančně dostupné. Jejich pouzdro má velikost 42,2 mm, jeho výška je 10,9 mm, dotykový AMOLED displej je o velikosti 1,2“ s rozlišením 390 × 390 pixelů a nabízí funkci Always On. Výdrž baterie je až 11 dní. Voděodolnost je 5 ATM a jistě skvělé je, že při běhu dostanete jeho dynamiku, kadenci, zjistíte délku kroku i dobu kontaktu se zemí a je tu i strategie tempa PacePro. Hodinky také jako první představily funkci Chytrý budík, který vás bude vibracemi budit v půlhodinovém rozpětí podle fáze spánku, ve které se aktuálně nacházíte. Bohužel tu opět, jako u předešlé generace, chybí barometr. Cena je 8 190 Kč. Garmin vívoactive 6 koupíte zde

Garmin Varia Vue (9. dubna) Garmin Varia Vue je světlomet se světelným tokem až 600 lumenů, který je vybaven 4K kamerou. Ta navíc dokáže automaticky uložit video, když detekuje nějaký incident – před, během něho i po něm. V případě připojení k Wi-Fi lze také jakýkoli uložený záznam automaticky nahrát do Garmin Vault. Výdrž baterie je až 7 hodin v režimu denního svícení při současném nahrávání videa. Jeho kvalitu si můžete sami určit, na výběr je 4K při 30 fps, 1440p při 30 fps, 1080p při 30 fps a 1080p při 60 fps. Je tu i mikrofon a odolnost podle specifikace IPX7. Cena je 13 790 Kč. Garmin Varia Vue koupíte zde

Garmin Instinct 3 Tactical Edition (24. dubna) Hlavní přínos nového tria modelů je v integrovaných taktických funcích, které si půjčují z řady tactix 8. Najdete tu tedy utajený režim, režim nočního vidění, funkci Kill Switch, Jumpmaster a kalkulačku balistiky. Nechybí ani kompatibilita s měřičem rychlosti větru nebo aktivita Rucking. Je tu také přítomna taktická aktivita, se kterou můžete sledovat hodnoty času, tempa, denní doby a nadmořské výšky. Cena startuje na částce 12 490 Kč. Garmin Instinct 3 Solar 45 mm Tactical Edition koupíte zde

Garmin Instinct 3 Solar 50 mm Tactical Edition koupíte zde

Garmin Instinct 3 AMOLED 50 mm Tactical Edition koupíte zde

Garmin Forerunner 570 (15. května) Už z názvu je zřejmé, že Forerunner 570 nabízejí pokročilé běžecké metriky, jako je stav tréninku, běžecký výkon a dynamiku běhu na základě měření na zápěstí, nechybí ani tréninkový efekt, výkonnostní stav, VO2 max a další. Když Vívoactive 6 přinesly novou funkci chytrý budík, tak Forerunner 570 (a 970) naopak přinesly Večerní zprávu, která vám pomůže s přípravou na další den. Hodinky však dostaly i telefonní funkce a hlasového asistenta. Máme zde dvě velikosti pouzdra (42 nebo 47 mm), od nichž se odvíjí i velikost dotykového AMOLED displeje (1,2 nebo 1,4 palce). Výdrž je pak až 10 respektive 11 dní v závislosti na velikosti pouzdra. Cena je 13 790 Kč. Garmin Forerunner 570 koupíte zde

Garmin Forerunner 970 (15. května) Má se jednat o nový vrcholný model pro běžce. Hodinky obsahují vestavěné barevné mapy a všechny běžecké metriky, které vás jen napadnou, včetně ekonomiky běhu, běžecké tolerance a třeba také ztrátu rychlosti při kroku. Protože mají nový snímač Elevate 5, podporují i EKG. K tomu v nich také najdete telefonní a hlasové funkce. Nicméně vůbec poprvé v řadě Forerunner je tu svítilna, která vám bude neocenitelným pomocníkem při nočních bězích. Velikost je ale jen jedna, a to 47mm. Dotykový AMOLED displej s funkcí Always On je o rozměru 1,4“ a baterie dokáže hodinky pohánět až po 15 dní. Luneta je titanová, sklo safírové a cena 18 790 Kč. Garmin Forerunner 970 koupíte zde

Garmin HRM 600 (15. května) Druhý hrudní pás roku 2025 má patřit do špičky portfolia. Knoflíkovou baterii vyměnil za nabíjení skrze klasický Garmin konektor, kdy se tím sice snížila výdrž na tři měsíce při hodinové aktivitě denně, na druhou stranu ale nemusíte řešit její výměnu. Navíc modul jde z popruhu sundat, a ten tak vyprat. Protože je jeho voděodolnost 5 ATM, jde s ním i plavat. Ve spojení s hodinkami Forerunner 970 pak poskytne novou funkci Rozšířená dynamika běhu. Ta běžce informuje o ztrátě rychlosti kroku, tedy o tom, jak moc zpomalí, když se jejich noha dotkne země. K dispozici jsou dvě velikosti: XS až S pro obvod hrudníku 60 až 85 cm a M až XL pro jeho obvod od 80 do 119 cm. Cena je 3 990 Kč. Garmin HRM 600 koupíte zde

Tread 2 – Overland Edition (10. června) Navigace Garmin Tread 2 Overland je odolné zařízení s 8“ dotykovým displejem, které je navrženo pro off-road použití v autě, na motorce nebo v obytném voze. Její hlavní předností je, že zvládá extrémní podmínky, nabízí podrobné navádění na silnici i v terénu a má patřičnou sadu užitečných funkcí. Dotykový displej o rozlišení 1280 x 800 pixelů můžete klidně ovládat v rukavicích a zařízení odolá extrémním teplotám i povětrnostním podmínkám. Vděčí za to stupni odolnosti podle IP67 a odolnosti proti pádu podle MIL-STD-810. To nejdůležitější jsou samozřejmě předinstalované mapy. Najdete tu tak topografické mapy Evropy, Afriky a Blízkého východu (včetně Tracks4Africa), kdy navigace umí plánovat i trasy podle rozměrů a hmotnosti vašeho vozidla. K tomu navíc upozorní na případná nebezpečí podél trasy, jako jsou ostré zatáčky, změny rychlostních limitů a další. Garmin Tread 2 Overland stojí 24 990 Kč. Tread 2 – Overland Edition koupíte zde

Garmin Venu X1 (12. června) Garmin Venu X1 mají 2“ displej, který je přítomen v obdélníkovém těle o rozměrech 41 x 46 mm. Jeho tloušťka je ale poměrně těžko uvěřitelných 7,9 mm. Jsou to tak ty nejtenčí Garmin hodinky s tím největším displejem. Samo pouzdro je polymerové, spodní víko je ale z titanu. Díky tomu mají hodinky i velice příjemnou 40g hmotnost. Z klasických Garmin funkcí jim nechybí prakticky nic, tedy co se trackování aktivit a zdraví týče, s výjimkou EKG, a to kvůli absenci nějaké kovové lunety kolem displeje. Snímač přitom mají ten nejnovější specifikace Elevate 5. Mají také hlasové funkce, takže ve spojení s telefonem s nimi jde telefonovat a používat hlasové asistenty a kupodivu se do nich vešla i integrovaná LED. Garmin Venu X1 stojí 19 990 Kč. Garmin Venu X1 koupíte zde