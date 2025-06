První beta iOS 26 trápí jablíčkáře. iPhony zamrzají, systém se zasekává

Jablíčkáři, kteří se nemohli dočkat veřejného vydání iOS 26 a ihned po jeho představení si tak nainstalovali první vývojářskou betu, teď za svou nedočkavost draze platí. Po vzoru minulých let se totiž opět potvrzuje, že první betaverze nového systému rozhodně není určena pro každodenní používání, zvlášť pokud očekáváte stabilitu a spolehlivost. V diskuzích i na sociálních sítích se množí stížnosti na extrémní zpomalení systému, zasekávání, a dokonce i úplné zamrznutí celého zařízení. Nejčastěji se problémy objevují na modelech iPhone 15 Pro a 15 Pro Max, ale hlášeny jsou i případy u jiných zařízení.

iOS 26 Developer Beta 1? Spíš cesta do softwarového pekla

Mnozí uživatelé popisují, že po instalaci systému se jejich iPhone stal prakticky nepoužitelným. Nejčastější problémem je zamrznutí telefonu, které znemožní jakýkoli pohyb po ploše, přepínání mezi aplikacemi nebo dokonce i vypnutí zařízení. Někteří pak přirovnávají výkon svých iPhonů k telefonům z doby před deseti lety a to rozhodně není lichotivé srovnání.

Někteří odvážlivci, kteří se do testování pustili navzdory varování Applu, tvrdí, že jediným způsobem, jak systém alespoň částečně rozhýbat, je restart telefonu. Ten sice pomůže, ale pouze dočasně, jelikož se problémy často během dne vracejí.

Stabilita? Nečekejte ji dřív než v červenci

Podle dostupných informací Apple plánuje vydání veřejné bety iOS 26 někdy v průběhu července, a právě ta by mohla přinést první větší opravy nejpalčivějších problémů. Do té doby ale vývojářská beta zůstává dost rizikovým krokem. Zkušenější uživatelé se proto shodují na tom, že kdo nemá opravdu silné nervy, druhý telefon nebo záložní řešení, měl by si instalaci zatím raději odpustit.

Závěr? Beta je beta. A tahle je zatím hodně divoká

Stejně jako každý rok se tedy i letos potvrzuje, že první betaverze nového iOS je určena opravdu jen pro testovací účely a nikoliv pro běžné každodenní použití. Přesto ji mnozí instalují v domnění, že „to letos třeba bude lepší“. Letos to ale rozhodně lepší není. A jablíčkáři, kteří si iOS 26 Developer Beta 1 nainstalovali, to poznali na vlastní kůži.

Pokud tedy nejste vývojář nebo odvážný dobrodruh, který má záložní telefon a dost trpělivosti, raději vyčkejte. Jinak riskujete, že místo iPhonu budete nosit v kapse jen krásně zpracovaný, ale naprosto nefunkční kus skla a kovu.