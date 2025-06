Testujeme iOS 26 a zde jsou naše první dojmy!

Od představení iOS 26 se zbrusu novým designem nás nyní dělí zhruba 24 hodin, přičemž podobně dlouho je venku i jeho první beta. Tu jsem si samozřejmě krátce po vydání nainstaloval na testovací telefon (konkrétně iPhone 16 Plus), abych se s novinkami co nejvíce seznámil a udělal si tak co možná nejlepší obrázek o tom, na čem Apple v posledních měsících usilovně pracoval a co by mělo být jeho softwarovou vlajkovou lodí od září, kdy iOS 26 vyjde ve veřejné verzi. Jaký tedy tento systém je?

Hodnotit jeho chybovost je vzhledem k tomu, že se jedná o první vývojářskou betu, docela oříšek, jelikož se přeci jen s chybami tak nějak počítá. Musím ale říci, že zatímco v předešlých letech mi přišly první bety iOS poměrně stabilní a bezproblémové, tentokrát na mě působí 1. beta iOS 26 jako docela nestabilní záležitost prošpikovaná chybkami. Jednak se na telefonu občas mírně seká, jednak jsou některé animace někdy vcelku zvláštní a nezřídka kdy se člověk setká třeba i s nejrůznějšími prokliknutími obrazovky. Přizpůsobení domovské obrazovky pomocí zvětšení času pak taky funguje dost svojsky, kdy se čas občas ukáže malý, aby se záhy rychle přepnul do uživatelem navolené velikosti. Za sebe bych tedy instalaci na vaše primární zařízení kvůli chybovosti nedoporučoval.

Co se pak týče novinek, tou nejdiskutovanější je bezesporu nový design. Upřímně řečeno, ten se mi hodnotit úplně nechce, protože máme každý jiné vnímání vzhledu a to, co se líbí mě, se nemusí líbit vám a naopak. Podívám-li se ale na něj z čistě praktického hlediska, popravdě úplně spokojený nejsem. Styl Liquid Glass sice působí docela nápaditě a člověk z něj má skutečně pocit, že na některé prvky na displeji kouká přes skleněnou čočku či třeba vodní kapku, ne vždy je však tento efekt vítaný. Například Fotoaparát a jeho nové rozložení založené na swajpování mezi „bublinkami“ mi přijde alespoň po prvních hodinách testování vcelku neintuitivní a co pak nechápu absolutně, je to, jakým stylem se Apple postavil k ovládacímu centru.

Zatímco v iOS 18 je totiž ovládací centrum, jenž si vysunete z pravého horního rohu, přehledné díky obrysům tlačítek, v iOS 26 se Apple bůhvíproč vydal cestou maximalizace průhlednosti, což za mě jednak nevypadá úplně dobře, ale co je zásadní, jednotlivé ovládací prvky se kvůli tomu docela špatně využívají. Proč? Jednoduše proto, že je nevidíte ani zdaleka tak zřetelně oproti tomu, na co jste byli zvyklí. A pokud se vám pod ovládací centrum dostane obsah, který je třeba světlý nebo obecně splývavý právě s prvky v ovládacím centru, jste v háji. V takovém případě je totiž za mě osobně centrum takřka nevyužitelné.

Vím, že se od Applu čekají vždy velké věci a jeho designérské týmy jsou určitě pod tlakem ohledně příchodu nových prvků. Nasazení Liquid Glass stylu na mě však působí spíš jako krok vzad či minimálně jako setrvání na místě, nikoliv jako krok vpřed. Ano, mnoho prvků v něm působí vizuálně zajímavě a dokáže iPhone učinit atraktivním, ale negativ je podle mého více. V mnoha částech systému se totiž Apple pokusil takříkajíc znovu vymyslet kolo, což s sebou nepřináší nic jiného než to, že si budete muset zvykat na nový typ ovládání, který sice není těžké pochopit, ale pravděpodobně si budete říkat, že se ve výsledku určitě nejedná o intuitivnější záležitost.

Abych však jen nekritizoval, najdou se i věci, které jsou určitě zajímavé. Kladně hodnotím například nový AI nástroj na převod 2D fotek do falešného 3D, kdy se objekt na fotce naklání podle toho, jak vy nakláníte telefon. Jasně, jedná se de facto o totéž, co Facebook nabízí již roky, ale musím uznat, že řešení Applu je líbivější a kvalitnější. Super je pak za mě i aplikace Náhled, která nabízí víceméně vše, co známe z její macOS předlohy. Není tedy problém zeditovat PDF, ale třeba i oříznou obrázek, něco k němu připsat a tak podobně.

Líbí se mi i nové pojetí aplikace Telefon, která nabízí sjednocenou „domovskou“ stránku á la aplikace Zprávy. Poměrně zajímavě a myslím si, že i slibně pak vypadá aplikace Hry, která by mohla gaming na iPhonech solidně oživit. Na druhou stranu se ale skoro až chce říci, že se jedná o drobnosti, které sice potěší, ale člověk bez nich tak nějak dokázal žít až doteď bez problému. Stejně jako tomu je třeba u anket či nastavení pozadí v iMessage.

Podtrženo, sečteno – nový iOS 26 má určitě co nabídnout, ale je za mě osobně docela velkou otázkou, jak danou nabídku přijmete, potažmo jak moc vám bude po chuti. Řada zákoutí tohoto systému totiž určitě dokáže potěšit, ale třeba ovládací centrum je za mě prostě nedobře řešené a jak si s telefonem hraju čím dám tím víc, tím častěji narážím na to, že mi „bublinkové“ zvýrazňování nejrůznějších nabídek a prvků prostě vadí, jelikož působí rušivě a nepřehledně. Nechme se tedy překvapit, jak Apple do budoucna svůj systém vyladí.