NFC (nejen) v iPhone dostane čtyřnásobný dosah a řadu dalších vylepšení!

Technologie NFC (Near Field Communication), která se stala nedílnou součástí iPhonů i Apple Watch, čeká významná evoluce. Globální standardizační orgán NFC Forum, jehož členem je i Apple, oznámil novou verzi standardu NFC Release 15, která přináší dosud nejvýraznější vylepšení v oblasti dosahu a spolehlivosti.

Zásadní změnou je čtyřnásobné prodloužení dosahu, kdy z původního půl centimetru na 2 centimetry. V praxi to znamená, že uživatelé nebudou muset být při přikládání zařízení k terminálu nebo jinému NFC prvku tak přesní. To ocení hlavně ti, kteří využívají funkce jako Tap to Pay na iPhonu nebo Apple Pay na Apple Watch, kde je přesné zarovnání často otravné, obzvlášť pokud máte v ruce nákup nebo držíte dítě.

Změny se dotknou i nositelné elektroniky, tedy především hodinek, které kvůli malým anténám mívají s NFC spojením větší problémy. NFC Release 15 počítá s lepší podporou těchto zařízení, a to jak z hlediska spolehlivosti, tak rychlosti přenosu dat.

Větší využitelnost NFC

Nový standard zároveň umožní více akcí jedním dotykem, například pro současné načtení věrnostní karty a zaplacení nákupu. NFC Forum také zapracovalo na podpoře tzv. digitálního produktového pasu (DPP), iniciativy Evropské komise, která má pomoci sledovat ekologický dopad a životní cyklus fyzických výrobků.

Apple jako jeden z osmi hlavních členů výboru NFC Forum bude mít ke všem technickým specifikacím přístup okamžitě. První certifikovaná zařízení s podporou NFC Release 15 se však očekávají až v průběhu roku 2025. Dá se tedy předpokládat, že se s tímto standardem naplno setkáme nejdříve v rámci iPhonu 17 či jeho nástupců.