ChatGPT ve WhatsApp nově zvládá generovat obrázky! Vyzkoušejte to i vy

Je tomu již pěkných pár měsíců, co ChatGPT zamířil do oblíbeného komunikátoru WhatsApp, aby v něm začal fungovat jako chatbot, kterého mohou mít jeho uživatelé de facto kdekoliv a kdykoliv po ruce. A jelikož je obliba tohoto řešení evidentně velmi solidní, rozhodla se nyní společnost OpenAI stojící právě za ChatGPT jeho funkčnost ve WhatsApp vylepšit. A je rozhodně o co stát – k dispozici je totiž nově generování obrázků přímo v aplikaci WhatsApp.

ChatGPT image generation is now available in WhatsApp via 1-800-ChatGPT. Now available to everyone.https://t.co/RF3A1bDU4n — OpenAI (@OpenAI) June 16, 2025

Pokud si chcete generování AI obrázků přes ChatGPT ve WhatsApp vyzkoušet, lze tak učinit opravdu velmi jednoduše. Na vašem telefonu, tabletu či PC s nainstalovanou aplikací WhatsApp stačí otevřít tento odkaz a následně si kontakt, který vám WhatsApp nabídne pro uložení, uložit do vašeho adresáře kontaktů. Jakmile se tak stane, dostanete k dispozici vlákno s ChatGPT, které se chová prakticky tak, jak jste zvyklí z webové verzi, popřípadě z aplikace. Vy mu tak můžete jednoduše říci, co chcete za obrázek vygenerovat, a následně počkáte na to, až si vaše zadání ChatGPT „přelouská“.