tvOS 26 přináší skvělou novinku! O co jde a kde všude jí využijete?

Apple představil další novinku, která má zjednodušit používání aplikací napříč svými zařízeními. V rámci tvOS 26 a iOS 26 zavádí API pro automatické přihlášení, díky kterému se uživatelé už nebudou muset znovu přihlašovat do aplikací na různých zařízeních.

Jak to bude fungovat na tvOS 26

Nová funkce umožní, aby se uživatel po přihlášení do podporované aplikace na jednom zařízení (například iPhonu) automaticky přihlásil i na dalším zařízení – typicky třeba na Apple TV. Příklad? Přihlásíte se na iPhonu do Disney+ a automaticky se přihlásíte i na Apple TV, bez nutnosti zadávat heslo znovu.

Fotogalerie tvOS 26 liquid glass tvOS 18 1 tvOS 26 liquid glass tvOS 26 liquid glass tvOS 26 liquid glass tvOS 26 liquid glass Vstoupit do galerie

Apple uvádí, že přihlášení bude propojeno s Apple ID (Účet Apple) a díky tomu odpadne nutnost složitého vyplňování údajů. Uživatelé tak ušetří čas a přechod mezi zařízeními bude ještě plynulejší a intuitivnější.

Kdy se dočkáme a co to znamená

Funkce je součástí tvOS 26, tedy systému, který je nyní k dispozici jako beta verze. Bude ale chvíli trvat, než vývojáři začnou nové API do svých aplikací implementovat. Některé aplikace tak podporu získají okamžitě, jiné si na automatické přihlášení nechají čas.

V praxi by to mohlo znamenat konec neustálého zadávání hesel na dálkovém ovladači k Apple TV. Uživatelé získají pohodlnější a propojenější zážitek, který odpovídá celkové filozofii Apple ekosystému – propojit všechna zařízení tak, aby spolupracovala co nejlépe.

Ostré nasazení této funkce se očekává na podzim spolu s finálním vydáním tvOS 26. Do té doby budou probíhat testy a ladění detailů.