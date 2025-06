iPadOS 26 otevírá dveře příchodu největšího iPadu v historii Apple!

Apple během let výrazně rozšířil schopnosti iPadu, ale právě iPadOS 26 by mohl být přelomovým momentem. Nový systém přináší desktopovější zážitek než kdy dřív a podle Marka Gurmana z Bloombergu by právě teď mohl být ideální čas na představení dlouho spekulovaného 15″ iPadu. Největší změnou je kompletně přepracovaný multitasking. Funkce Stage Manager byla nahrazena volnějším a intuitivnějším způsobem práce s okny. Aplikace lze volně přesouvat, plynule měnit jejich velikost a snadno je skládat vedle sebe. Nový režim Exposé zobrazí všechna otevřená okna najednou a přibyla také nabídka ve stylu Macu.

Gurman podotýká, že iPadOS 26 konečně přináší multitasking, který působí kompletně. Dřívější pokusy o přenesení funkcí z macOS na iPad byly diskutabilní, ale nyní se zdá, že se Apple nebojí nechat iPad stát se přímou alternativou k Macu, což otevírá dveře většímu iPadu. Dosud největším modelem byl 13palcový iPad Pro. Pokud chce Apple naplno využít nové možnosti práce s okny, verze s 15″ displejem by jistě své místo našla. Rovněž se hovoří o daleko větším zařízení. S iPadOS 26 dostává multitasking nový rozměr. A 15palcový iPad by mohl být tím posledním kouskem skládačky, který posune iPad opět o úroveň výš. Ale dočkejme času. iPadOS 26 můžete vyzkoušet už nyní.