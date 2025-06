Chladničky LG a výroba ledu pro horké letní dny

Tisková zpráva: Značka LG představila svoji první chladničku v roce 1965 a položila základ dlouholeté tradici inovací v oblasti domácích spotřebičů. Od té doby se LG stala se důvěryhodnou globální značkou, která neustále posouvá hranice možností a funkcí chladniček. Chcete příklad? Podívejme se na vývoj technologií pro výrobu ledu v domácnostech.

Led, voda a první inovace

V roce 2006 posunula společnost LG uživatelský komfort chladniček na zcela novou úroveň, když uvedla na trh první chladničku s francouzskými dveřmi a vestavěným výrobníkem ledu. Díky přesunutí výrobníku ledu do dveří se zcela eliminovala nutnost otevírání mrazicího prostoru, což minimalizovalo únik studeného vzduchu a zároveň usnadnilo přístup k čerstvě vyrobenému ledu. Tímto průlomovým řešením se LG etablovala jako lídr na trhu domácích spotřebičů a inovátor odhodlaný zlepšovat každodenní život.

Následně, v roce 2010, přišel systém Slim SpacePlus™ Ice. S jeho vynikající schopností výroby ledu a současným uvolněním dalšího úložného prostoru pro potraviny se stal jednou z charakteristických technologií LG, která zvýšila pohodlí zákazníků a nastavila novou laťku v designu chladniček.

Kvalita ledu na nové úrovni

LG se dále zaměřila na estetiku a funkčnost samotného ledu. V roce 2019 představila Craft Ice™, inovativní vestavěný výrobník ledu, který dokáže produkovat velké, pomalu tající ledové kuličky1. Craft Ice je ideální pro koktejly, ledovou kávu nebo jakýkoli nápoj, který si zaslouží stylovou tečku, a přináší tak novou úroveň sofistikovanosti a smyslového zážitku z pití doma.

Když v roce 2020 propukla pandemie COVID-19 a hygiena se stala pro spotřebitele po celém světě nejvyšší prioritou, LG promptně reagovala uvedením chladniček vybavených technologií UVnano™. Tato technologie využívá sílu ultrafialového záření a automaticky redukuje 99,99 % bakterií na trysce dávkovače vody v chladničce, čímž pomáhá zajistit čisté a bezpečné pití.2 Společně s používáním vodních filtrů s certifikací NSF od LG získávají zákazníci další záruku, že voda pro pití i výrobu ledu splňuje vysoké standardy čistoty. Díky tomuto důrazu na hygienu LG dále posílila důvěru spotřebitelů ve své tržně vedoucí chladničky.

Menší, chytřejší, promyšlenější

V roce 2023 uvedla společnost LG na americký trh Mini Cubed Ice – novou funkci, která vyrábí malé kostky ledu ideální pro rychlé ochlazení nápojů, jako jsou limonády nebo koktejly. Mini Cubed Ice nejenže demonstruje technologickou a designovou vyspělost LG, ale také ilustruje její zaměření na člověka a smysl pro detail, které se promítají do všech jejích řešení pro životní styl.

Pro chytřejší a pohodlnější správu ledu umožňují chladničky LG vybavené platformou ThinQ™ uživatelům sledovat množství ledu a aktivovat funkci Ice Plus, která v případě potřeby urychlí výrobu ledu3. Jedná se o dokonalé spojení chytré technologie a každodenní praktičnosti.

Do konce tohoto roku plánuje LG představit nové koncepty v oblasti řešení pro výrobu ledu. Tyto připravované technologie slibují posunutí stávajících hranic, a ještě větší přesnost, účinnost a snadnost, čímž obohatí každodenní život zákazníků tak, jak to umí pouze inovace společnosti LG.

Cesta za inovacemi pokračuje

Od prvního vestavěného výrobníku ledu na světě až po připravované nové řešení pro výrobu ledu – LG neustále vyvíjí své domácí systémy pro výrobu ledu, aby odrážela měnící se životní styl a rostoucí očekávání. To, co začalo jako jednoduchý způsob, jak zpřístupnit led, se rozrostlo do portfolia funkcí, které kladou důraz na pohodlí, styl, hygienu a přizpůsobení. Díky společnosti LG už led není jen led – je osobní, účelový a osvěžující inovací. A tato cesta zdaleka nekončí.

