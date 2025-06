Apple Watch Ultra 3 dorazí už na podzim!

Fanoušci nejodolnějších Apple Watch se konečně dočkají. Tvrdí to alespoň zdroje spolehlivého analytika Jeffa Pua z GF Securities Hong Kong, podle kterých Apple letos konečně představí Apple Watch Ultra 3, a to po dvouleté odmlce, během které jsme se museli spokojit jen s novou barevnou variantou současného modelu.

Podle Pua se Apple Watch Ultra 3 dočkáme spolu s Apple Watch Series 11, a to tradičně během podzimní keynote po boku iPhonů 17. Pokud se tedy nic zásadního nezmění, novinky spatříme světa někdy v září. To by mimochodem znamenalo, že od poslední skutečné aktualizace modelu Ultra uplynou už téměř dva roky. Apple totiž loni pouze přidal novou barevnou variantu z černého titanu, ale hardware zůstal beze změn.

Právě takto dlouhá pauza přitom vyvolává poměrně velká očekávání. V zákulisí se totiž spekuluje, že Apple mohl chystat výraznější inovace, které by klasický roční cyklus ani nedovolil. Například reportér Mark Gurman z Bloombergu už dříve uvedl, že Apple zvažuje přidání satelitní konektivity a možná i 5G modulu, což by výrazně rozšířilo možnosti hodinek v krizových situacích například při ztrátě signálu v horách či na odlehlých místech.

Zpráva Jeffa Pua zároveň poodhaluje i další kousky letošní skládačky. Kromě nových hodinek a iPhonů očekává analytik ještě uvedení zcela nového zařízení HomePad, tedy jakési kombinace iPadu a chytrého reproduktoru HomePod. Naopak AirPods Pro 3 podle něj přijdou až v roce 2026, což se rozchází s některými dosavadními zprávami o jejich brzkém uvedení.

Pro majitele první generace Apple Watch Ultra tak letošní podzim může být ideální příležitostí k upgradu. Po dvou letech vývoje totiž existuje slušná šance, že Apple konečně nabídne výraznější posun nejen v oblasti výdrže či displeje, ale především v konektivitě a celkové samostatnosti hodinek.