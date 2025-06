Apple Watch 13 dokáží konečně změřit hladinu cukru v krvi bez jehly!

O tom, že Apple pracuje na neinvazivním měření cukru v krvi pro Apple Watch, se šušká už dlouhé roky. A přestože se spekulace objevily už u Apple Watch Series 7, k jejich naplnění zatím nikdy nedošlo. To by se však podle nejnovějších zpráv konečně mohlo změnit a to v roce 2027, kdy má na trh dorazit Apple Watch Series 13.

S informací přišel známý analytik Jeff Pu, který ve své nové zprávě tvrdí, že sledování cukru v krvi bude hlavním tahákem této generace Apple Watch. Podle jeho tvrzení se dokonce spekuluje o marketingovém označení „Apple Watch featuring Blood Monitoring“ namísto Series 13, i když k tomu žádné podrobnosti nepřipojil. Těžko tedy říct, zda má informace přímo ze zdrojů v dodavatelském řetězci, nebo jen odhaduje na základě předchozích poznatků.

Apple se technologií měření glykémie zabývá už roky. Zprávy o vývoji se poprvé objevily opravdu dávno například i v souvislosti s Timem Cookem, který trpí cukrovkou a který měl prototypy dokonce testovat. Nejhlasitěji se pak o příchodu této funkce hovořilo v roce 2021 u Apple Watch Series 7, kdy mnoho zdrojů tvrdilo, že je systém prakticky připravený na nasazení. Nakonec se ale ukázalo, že Apple technologii využíval jen v rámci zdravotních výzkumných studií, nikoliv pro koncové uživatele. V roce 2024 pak Apple údajně zkoušel aplikaci pro měření cukru u vybraných interních zaměstnanců, ale opět pouze jako součást sběru dat pro vývoj.

Trefa do černého?

Přestože Jeff Pu nemá vždy stoprocentní úspěšnost v předpovědích, v minulosti se mu už několikrát podařilo trefit důležité detaily z plánů Applu. I přesto je však potřeba brát jeho tvrzení s mírnou rezervou, jelikož podobné „termíny“ už jsme od něj slyšeli v souvislosti s jinými funkcemi, které nakonec dorazily později, nebo vůbec.

Pravdou nicméně zůstává, že zdravotní funkce jsou pro Apple Watch klíčové, a tak by nasazení sledování cukru v krvi dávalo naprostý smysl. Zvlášť pokud by šlo o zcela neinvazivní řešení, které by nevyžadovalo žádné vpichy, senzory pod kůží nebo čipování. Taková technologie by okamžitě oslovila nejen diabetiky, ale i všechny uživatele, kteří chtějí mít své zdraví pod kontrolou.

Není přitom žádným tajemstvím, že Apple není jediný, kdo se snaží glykémii sledovat jinak než pomocí jehel. V lednu 2025 se například startup PreEvnt pochlubil senzorem na dech, který se připíná na oděv a údajně dokáže hladinu cukru v krvi detekovat právě na základě dechu. Apple má navíc aktuálně kvůli patentovým sporům vypnutou funkci měření kyslíku v krvi u hodinek prodávaných v USA, a tak by nová funkce sledování cukru mohla tuto ztrátu alespoň částečně vyvážit a zároveň znovu potvrdit, že Apple Watch nejsou jen smartwatch, ale hlavně zdravotní monitor na zápěstí.

Zatím ale nezbývá než čekat. Pokud Apple svůj plán opravdu dotáhne, bude Apple Watch Series 13 jedním z nejvýznamnějších zdravotních milníků, jaký kdy firma představila. A nejen pro Apple, ale pro celý svět nositelné elektroniky.